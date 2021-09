« Danse avec les stars » : le premier couple de même sexe révélé

Danse avec les stars est entrée dans l’histoire lors de la première de la saison 30. Pour la première fois, un couple de même sexe participera à la série. Lors de la première, l’émission a révélé avec quels professionnels les candidats célèbres danseraient. À la fin de la soirée, ils ont révélé que l’ancien de Dance Moms, JoJo Siwa, danserait avec la pro Jenna Johnson.

Il avait été annoncé précédemment que Siwa, qui est devenu membre de la communauté LGBTQ+ en janvier, entrerait dans l’histoire en faisant partie d’un partenariat de danse homosexuelle sur la série ABC. Mais, son partenaire a été gardé secret jusqu’à présent. Siwa a déclaré qu’elle faisait partie de l’émission lorsqu’elle est apparue au panel de la Television Critics Association fin août. À l’époque, elle a exprimé son enthousiasme pour l’opportunité et a partagé qu’elle était agréablement surprise que la série lui donne l’opportunité de travailler avec un partenaire masculin ou féminin.

“Quand j’ai reçu l’e-mail [with] le sujet « Danse avec les stars », je n’ai même pas lu l’e-mail. J’ai juste répondu: ‘Oui'”, a expliqué Siwa, selon The Wrap. “Je n’ai pas regardé l’heure, je n’ai rien regardé. Je savais juste que je voulais le faire. Puis finalement, j’ai rassemblé mes pensées et j’ai fini par revenir en arrière et lire l’e-mail. Et dans l’e-mail, il était écrit : « Jojo, aimeriez-vous être en couple avec une fille ou avec un garçon ? »” Elle a expliqué qu’elle avait demandé à danser avec une femme pro “sans hésitation”, ajoutant : incroyable, cela signifierait tellement pour moi – et je pense tellement pour beaucoup de gens dans le monde – si je m’associais avec une autre femme”, a-t-elle déclaré. “Alors tout de suite, ce n’était pas une question.”

Alors que Siwa a partagé son enthousiasme pour l’opportunité et son partenariat historique, elle a également évoqué certaines des « barrières » uniques qu’elle et son partenaire s’attaqueraient à la saison à venir. Selon la jeune fille de 18 ans, il y a certains défis qu’ils devront relever en ce qui concerne leurs routines, mais elle les attend tous avec impatience malgré tout. Elle a dit : ” Là [are] beaucoup d’obstacles que nous allons devoir franchir Qui dirige ? Comment vous vous habillez? Quelles chaussures portez-vous ? Mais je pense que c’est quelque chose que j’attends avec impatience.”