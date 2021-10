«Danse avec les stars» prend une décision sur l’avenir de Cody Rigsby Show après le diagnostic de COVID-19

L’instructeur Peleton Cody Rigsby et la pro de Dancing With the Stars Cheryl Burke seront autorisés à continuer à participer à la saison 30 de DWTS virtuellement après que Burke se soit révélé positif pour un cas de COVID-19 révolutionnaire avant l’épisode de lundi. Rigsby, qui a également été testé positif pour un cas de COVID révolutionnaire, et Burke n’ont pas joué lors de l’épisode de lundi, les producteurs diffusant à la place des séquences de répétition de la danse qu’ils prévoyaient de jouer. Même s’ils n’étaient pas là en personne, ils ont quand même obtenu un bon score et sont passés à la troisième semaine de la saison.

“Nous allons le faire dans le confort de notre propre maison”, a déclaré Burke sur Good Morning America vendredi. “Regarde ça, j’ai transformé notre salon en salle de bal !” Rigsby a ajouté qu’il “se sent bien” et qu’il est ravi de participer à la soirée hommage à Britney Spears sur Dancing with the Stars “d’une manière ou d’une autre”.

Cody Rigsby et #DWTS pro @CherylBurke danseront dans des salles séparées la semaine prochaine sur @dancingabc après que l’instructeur Peloton ait été testé positif pour COVID-19. @Zohreen rapporte. https://t.co/EfMRaIEIht pic.twitter.com/8h35kh7v1C – Good Morning America (@GMA) 1er octobre 2021

Burke a annoncé qu’elle avait été testée positive dimanche, puis Rigsby a partagé la nouvelle de son diagnostic sur Instagram jeudi. C’était la deuxième fois en un an qu’il était testé positif pour le coronavirus, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il présentait des symptômes bénins, notamment une congestion, une toux et un mal de tête. “Mais par rapport à quand j’ai eu COVID plus tôt cette année, c’est la nuit et le jour, donc ça doit être le vaccin et les anticorps qui fonctionnent – nous en sommes très reconnaissants”, a déclaré Rigsby. Au moment où il a posté la vidéo, son avenir sur DWTS était encore inconnu.

Lorsque Burke a annoncé son diagnostic, elle a dit qu’elle se sentait mal pour Rigsby. “Je me sens tellement mal pour Cody, j’ai l’impression de le laisser tomber”, a-t-elle déclaré dimanche. “Je me sens juste comme si, pour être tout à fait honnête, et c’est tellement écrasant parce que c’est dimanche, et le spectacle est demain.” Elle a dit plus tard à E! News qu’elle ne savait pas comment elle avait contracté le virus.

“Tout ce que je sais, c’est que nous avons fait l’aller-retour de LA à New York”, a déclaré Burke. “Cody a un autre travail, évidemment, il est connu comme instructeur Peloton. Nous faisons juste ce que nous essayons de faire pour pouvoir répéter tous les jours pour le spectacle.”

Ceci est une histoire de rupture et continuera d’être mis à jour.