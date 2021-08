“Danse avec les stars” présentera un couple de même sexe dans la saison 30

La saison 30 de Dancing with the Stars innove depuis longtemps et mettra en vedette la première équipe de danse homosexuelle de la franchise. La star d’Internet JoJo Siwa sera en compétition au cours de la saison à venir et elle dansera avec une pro féminine. Siwa, qui a révélé son homosexualité en janvier, a parlé de la compétition au panel de la Television Critics Association par The Wrap.

“Je suis ravi de pouvoir le faire”, a déclaré l’ancien de Dance Moms. “Je pense que cela brise un mur qui n’a jamais été détruit auparavant. … Non seulement je peux maintenant partager avec le monde que vous pouvez aimer qui vous voulez aimer, mais aussi, vous pouvez danser avec qui vous voulez danser avec. Je pense que c’est vraiment spécial.”

“Là [are] beaucoup d’obstacles que nous allons devoir franchir », a déclaré Siwa avec enthousiasme. « Qui dirige ? Comment vous vous habillez? Quelles chaussures portez-vous ? Mais je pense que c’est quelque chose que j’attends avec impatience. » L’animatrice Tyra Banks a pesé sur la décision, en disant : « Vous entrez dans l’histoire, JoJo. C’est de l’histoire.”

Siwa a admis qu’elle avait sauté sur la possibilité de participer à Danse avec les stars. “Quand j’ai reçu l’e-mail [with] le sujet « Danse avec les stars », je n’ai même pas lu l’e-mail. J’ai juste répondu: ‘Oui'”, a révélé Siwa. “Je n’ai pas regardé l’heure, je n’ai rien regardé. Je savais juste que je voulais le faire. Puis finalement, j’ai rassemblé mes pensées et j’ai fini par revenir en arrière et lire l’e-mail. Et dans l’e-mail, il était écrit : ‘Jojo, aimeriez-vous être en couple avec une fille ou avec un garçon ?'”

Siwa a expliqué qu’elle avait demandé une partenaire féminine “sans hésitation” lorsqu’elle a accepté le poste. “Ce serait tellement incroyable, cela signifierait tellement pour moi – et je pense tellement pour beaucoup de gens dans le monde – si je m’associais avec une autre femme”, a-t-elle déclaré. “Alors tout de suite, ce n’était pas une question.” Le partenaire de Siwa ne sera pas révélé avant le premier épisode du 20 septembre, mais elle a quelques idées sur qui serait le meilleur. “Je pense que Lindsay [Arnold] est génial. Jenna [Johnson] est incroyable. Britt [Stewart] est incroyable”, a-t-elle déclaré. “Je pense que si j’en avais un, je serais tellement heureuse.”