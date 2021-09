Danse avec les stars pro Cheryl Burke teste positif pour Covid ⋆ 10z viral

Cheryl Burke isole maintenant (Photo: Instagram)

La danseuse professionnelle de Dancing With The Stars Cheryl Burke a été testée positive pour Covid juste un jour avant le prochain spectacle en direct.

La femme de 37 ans, qui est en partenariat avec l’instructeur Peleton Cody Rigsby pour la 30e saison de cette année, a annoncé la nouvelle dans une vidéo émotionnelle partagée sur Instagram où elle a également confirmé qu’elle s’isolait maintenant pendant 10 jours pendant qu’elle se rétablissait.

“Je me sens de plus en plus mal”, a déclaré Cheryl, avant de devenir visiblement bouleversée et d’ajouter: “Je me sens si mal.”

“Je me sens tellement mal pour Cody”, a-t-elle poursuivi. « J’ai l’impression de le laisser tomber. Je me sens juste comme une merde, pour être tout à fait honnête et c’est tellement écrasant parce que c’est dimanche et le spectacle est demain.

“Je viens de penser que je devrais vous le faire savoir parce que j’ai été aussi ouvert, réel et vulnérable que je pouvais l’être ici.”

Cheryl était submergée par l’émotion alors qu’elle continuait: «J’espère juste que je ne l’ai pas propagée.

“Pour ceux d’entre vous qui ne pensent pas que Covid est une chose réelle, c’est putain de réel, mec.”

Elle a ajouté qu’elle avait reçu l’ordre de rester à la maison et qu’elle n’était pas sûre de ce qu’elle allait “faire avec moi-même” pendant sa quarantaine.

En conclusion de sa vidéo, Cheryl a déclaré qu’elle “ne peut pas croire que cela se soit produit”.

Un certain nombre de célébrités ont envoyé leurs vœux à Cheryl en répondant à la nouvelle dans les commentaires.

Amanda Kloots, concurrente de Dancing With The Stars, a écrit : « Oh Cheryl ! Tu vas nous manquer et je prie pour toi.

Michelle Visage a ajouté: “Oh chérie, je t’envoie une énergie de récupération rapide.”

La danseuse professionnelle Emma Slater a écrit: “Cheryl vous envoie tellement d’amour.”

Cody, qui est l’un des noms qui ont fait les gros titres de Dancing With The Stars de cette année aux côtés d’Olivia Jade Giannulli, Kenya Moore, JoJo Siwa et Mel C, n’a pas encore parlé publiquement de la nouvelle.

La nouvelle série de l’émission bien-aimée a débuté la semaine dernière, avec JoJo entrant dans l’histoire avec la toute première danse homosexuelle.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Il y a eu plusieurs autres grands points de discussion de la nuit, y compris Mel C lui rendre hommage Filles aux épices racines, Olivia Jade faisant référence à la scandale des admissions à l’université et Brian Austin vert apportant sa romance de la vie réelle sur la piste de danse.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

