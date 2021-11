Danse avec les stars fera bientôt ses adieux à deux autres célébrités. À la fin de l’épisode de lundi soir, l’animatrice Tyra Banks a partagé que le prochain épisode, qui sera centré sur Janet Jackson, comportera une autre double élimination. L’épisode s’est également terminé par l’élimination d’une autre célébrité, alors qu’ils disaient au revoir à Mike « The Miz » Mizanin.

Le prochain épisode de DWTS, qui sera diffusé le 8 novembre, verra toutes les célébrités interpréter une routine sur un classique de Jackson. Ils danseront sur des tubes tels que « Nasty » et « Together Again » tout en s’essayant à divers styles de danse de salon. Si le prochain épisode sera plein de fun grâce à quelques airs de Jackson, il marquera également la fin de la route pour deux concurrents. La compétition devrait bientôt se terminer et personne ne veut encore rentrer à la maison (surtout avant de pouvoir décrocher ce trophée Mirrorball).

Ce n’est pas la première fois cette saison que DWTS connaîtra une double élimination. À la fin de la semaine Disney annuelle de l’émission, ils ont éliminé deux stars – Brian Austin Green et l’alun de Bachelor Matt James. Comme il s’agissait d’une double élimination, le concurrent arrivé à la dernière place après le décompte des notes des juges et des votes des téléspectateurs a été immédiatement renvoyé chez lui. En conséquence, Green et son partenaire, et sa petite amie dans la vie réelle, Sharna Burgess, ont été éliminés. Ensuite, les juges ont dû décider qui d’autre renvoyer chez eux parmi les deux derniers couples de la nuit, qui étaient James et son partenaire, Lindsay Arnold, et la star de Real Housewives of Atlanta, Kenya Moore et son partenaire, Brandon Armstrong.

Les juges étaient divisés, ce qui signifie que la décision revenait au juge en chef, Len Goodman. Il a choisi de sauver Moore, en renvoyant James chez lui. Après son élimination, la personnalité de la télé-réalité a parlé à E! News’ Daily Pop, au cours duquel il a partagé qu’il n’était en fait pas surpris d’avoir été renvoyé chez lui. James a dit : « Plus rien ne me prend vraiment au dépourvu. Quelqu’un doit rentrer à la maison chaque semaine, alors j’espère que le Kenya [Moore] et Brandon [Armstrong] foutu, tu sais? » Moore et Armstrong ont tenu bon pendant quelques semaines de plus dans la compétition. Malheureusement, ils n’ont pas pu se rendre à la soirée finale. Au cours de l’épisode du 25 octobre, Moore a été envoyé à la maison après que les juges ont voté à l’unanimité pour sauver l’olympienne Suni Lee, qui s’est également retrouvée dans les deux derniers pour la nuit.