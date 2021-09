“Danse avec les stars” révèle la soirée hommage à Britney Spears pour le prochain épisode

Britney Spears a été partout ces derniers temps, alors que la pop star poursuit son combat pour mettre fin à une tutelle de 13 ans supervisée par son père, Jamie Spears. Sa musique dominera même le prochain épisode de Dancing With The Stars Saison 30. À mi-chemin de l’épisode de lundi soir, l’animatrice Tyra Banks a annoncé que l’épisode du lundi 4 octobre sera “Britney Night”, où les stars danseront sur les chansons de Spears. . “Donc, nos stars feraient mieux de travailler… de travailler, de travailler, si vous voyez ce que je dis”, a déclaré Banks.

Spears n’a pas joué dans Dancing With the Stars elle-même, mais elle a déjà visité le spectacle. De retour dans la saison 14, diffusée en 2012, Spears a visité l’émission pour soutenir la star de Camp Rock Roshon Fegan, qui était un ami de Jason Trawick, avec qui Spears était fiancé à l’époque. Trawick a déjà été agent de Spears et a été impliquée dans sa tutelle à un moment donné. Lorsqu’ils ont mis fin à leurs fiançailles en janvier 2013, Trawick a été retiré de la tutelle, ce qui a fait du père de Spears, Jamie Spears, le seul conservateur à l’époque.

“J’ai rencontré Britney Spears sur le chemin de ma première danse de la saison 14 de DWTS. Mon bon ami Jason Trawick et Britney Spears attendaient à la porte pour me saluer et me souhaiter bonne chance pour ma performance”, a déclaré Fegan à Access en 2012 « Jason est un ami de la famille depuis un certain temps et m’a cru et soutenu en tant qu’auteur-compositeur, artiste musical et producteur. J’étais ravi qu’il ait amené Britney à venir me soutenir également. »

“Britney Night” sera diffusé quelques jours seulement après la prochaine date d’audience majeure dans l’affaire de tutelle mercredi. Il intervient également après la sortie de plusieurs documentaires sur la tutelle. Vendredi, FX et Hulu ont publié The New York Times Presents “Controlling Britney Spears”, qui contenait des allégations choquantes au sujet de la société de sécurité que les restaurateurs ont embauchée. Puis, au cours du week-end, CNN a diffusé Toxic : la bataille pour la liberté de Britney Spears. Mardi, Netflix sortira Britney vs Spears, qui promet également d’inclure des révélations surprenantes.

La semaine dernière, Netflix a publié un teaser pour Britney vs Spears qui comprend un message vocal divulgué dans lequel elle demande à quelqu’un plus d’informations sur la fin de la tutelle. “Bonjour, je m’appelle Britney Spears. Je vous ai appelé plus tôt. Je vous appelle à nouveau parce que je voulais juste m’assurer que pendant le processus d’élimination de la tutelle”, entend-on dire Spears.