“Danse avec les stars”, “The Voice” et d’autres émissions télévisées de retour cette semaine

Cette semaine marque la fin officielle de l’été, ce qui signifie que de nouveaux épisodes de vos émissions de télévision préférées approchent à grands pas. Maintenant que les Primetime Emmys 2021 sont dans le rétroviseur, nous pouvons nous concentrer sur la suite. Cela inclut une nouvelle saison de Dancing With The Stars, une nouvelle action de NCIS lors d’une nouvelle nuit. The Voice est également de retour, tandis que Fox a une liste complète de succès animés à la fin.

Le lundi 20 septembre est une grande soirée, avec de nouveaux épisodes sur les quatre grands réseaux. Fox a le retour du 9-1-1, après la nouvelle émission The Big Leap. CBS a diffusé NCIS pour la première fois un lundi soir, tandis que NBC ramène The Voice à la table. Le mardi 21 septembre verra le retour de FBI sur CBS, parallèlement aux débuts de FBI: International. La franchise NBC de Chicago revient le mercredi 22 septembre, tandis que le jeudi 23 septembre présente le retour de Law & Order: Special Victims Unit et Law & Order: Organized Crime. Bien qu’il n’y ait pas de grandes premières le vendredi 24 septembre, la programmation d’animation de Fox revient le dimanche 26 septembre.

Faites défiler pour un aperçu complet de chaque émission qui revient cette semaine. Il convient de noter que les réseaux continueront à diffuser de nouvelles émissions jusqu’en octobre et le reste de la saison.

“Danse avec les stars” (Saison 30) – Lundi

DWTS revient avec sa 30e saison historique lundi à 20 h HE. Tyra Banks est de retour en tant qu’hôte, tandis que Len Goodman, Derek Hough, Carrie Ann Inaba et Bruno Tonioli sont de retour en tant que juges. Le spectacle mettra à nouveau en vedette une liste de célébrités dansant pour le trophée de la boule à facettes. Leurs partenaires de danse professionnels ne seront dévoilés qu’à la diffusion de la première.

‘The Voice’ (Saison 21) – Lundi

La saison 21 de The Voice fait également ses débuts contre DWTS lundi à 20 h HE sur NBC. Cette saison présente la première fois d’Ariana Grande en tant qu’entraîneur. Kelly Clarkson, John Legend et Blake Shelton sont de retour. Carson Daly revient en tant qu’hôte. Ordinary Joe est le nouveau drame à atterrir sur la fente post-Voice de NBC cette année et sera diffusé à 22 h HE.

‘NCIS’ (Saison 19) – Lundi

(Photo : CBS)

NCIS passe de son emplacement habituel du mardi au lundi à 21 h HE cette saison. L’émission mènera également au nouveau spin-off NCIS: Hawai’i. Cette année marque une année de transition pour NCIS, car Gibbs de Mark Harmon ne devrait apparaître que dans quelques épisodes. Les fans voudront vérifier immédiatement la première pour voir ce qui s’est passé après le cliffhanger de la saison 18.

Spectacles ‘Chicago’ – Mercredi

(Photo : Adrian S. Burrows Sr./NBC/NBCU, .)

Alors que les fans n’auront pas cette nuit complète d’émissions de Law & Order comme promis en mai, il y aura toujours une nuit complète d’émissions de Chicago sur NBC. Chicago Med donne le coup d’envoi avec sa première de la saison 7 à 20 h HE mercredi. Chicago Fire commence la saison 10, tandis que Chicago PD termine la soirée avec la première de sa neuvième saison.

‘Law & Order: SVU’ (Saison 23) – Jeudi

Law & Order: Special Victims Unit revient en force jeudi avec la première de la saison 23. L’émission est maintenant liée à l’intrigue en cours dans Law & Order: Organized Crime, qui commence également sa deuxième saison jeudi. Cette saison était censée inclure une troisième émission Law & Order axée sur les avocats de la défense, mais celle-ci a été annulée avant même que le casting ne soit annoncé.

Les premières de cette semaine

Vous trouverez ci-dessous la liste des premières par jour cette semaine.

Lundi

ABC : Danse avec les stars

CBS : Bob Hearts Abishola, Le quartier, NCIS, NCIS : Hawai’i

FOX : Le grand saut, 9-1-1

NBC : The Voice, Joe ordinaire

Mardi

CBS : FBI, FBI : International, FBI : Most Wanted

FOX : Notre genre de personnes, le résident

NBC : Nouvelle Amsterdam

Mercredi

ABC : The Conners, The Goldbergs, The Wonder Years, Home Economics, A Million Little Things

CBS : Survivant

FOX : Le chanteur masqué, Alter Ego

NBC : Chicago Med, Chicago Fire, Chicago PD

jeudi

CBS : Kenny Rogers : All in for the Gambler

NBC : Law & Order : SVU, Law & Order : Crime organisé

dimanche

ABC : La roue de la fortune des célébrités, la recrue

CBS : The Tony Awards Present : le retour de Broadway !

FOX : Bob’s Burgers, Family Guy, Le Grand Nord, Les Simpson

