«Danse avec les stars» vient peut-être d’ajouter une célébrité au cœur du scandale des admissions à l’université

Danse avec les stars semble amener la figure controversée au centre du scandale des admissions à l’université pour sa 30e saison à venir. Olivia Jade Giannulli, la fille de 21 ans de Lori Loughlin et Mossimo Giannulli, participerait à la nouvelle saison du concours de danse ABC, selon TMZ, qui a pris des photos d’une femme dans une visière qui semble être la YouTuber entrant dans le studio de répétition de LA.

Giannulli serait en compétition aux côtés du pro DWTS Val Chmerkovskiy contre des stars telles que l’ancien de Dance Moms JoJo Siwa, la star de Real Housewives of Atlanta Kenya Moore et la gymnaste olympique Suni Lee. Giannulli participe au concours près d’un an après que sa mère et son père ont été libérés de prison après avoir purgé une peine de deux mois et cinq mois, respectivement, pour leur rôle dans le scandale des admissions à l’université.

Giannulli s’est rendue à Red Table Talk en décembre 2020 pour demander une deuxième chance après que ses parents l’aient frauduleusement admise à l’USC en prétendant qu’elle était une recrue pour l’équipe d’équipage. “Il n’y a aucune justification ou excuse de ce qui s’est passé parce que ce qui s’est passé était mal”, a déclaré Giannulli, demandant une chance de se racheter pour l’erreur de sa famille. “J’ai 21 ans, je sens que je mérite une seconde chance de me racheter, de montrer que j’ai grandi.”

Siwa ouvre également la voie à la saison 30, qui, après être devenue LGBTQ+ plus tôt cette année, sera la première célébrité féminine associée à un partenaire du même sexe. “Quand j’ai lu l’e-mail, je me suis dit : ‘JoJo préférerait-il danser avec une fille ou avec un garçon ?’ et je me suis dit : “Attends, c’est une option ? Faisons-le absolument !” C’était comme ‘Whoa, je change le futur’ [moment], parce que j’ai un tel groupe démographique d’enfants”, a-t-elle déclaré lundi sur Entertainment Tonight. “Cela rend les choses acceptables, et j’adore ça et j’en suis si fière.”

Après avoir d’abord attiré l’attention sur Dance Moms, Siwa a déclaré qu’elle “n’allait pas cacher” son passé de danseuse, bien qu’elle soit “très en manque de pratique” et n’ait aucune expérience en danse de salon. “Cela va m’aider d’une certaine manière, mais c’est aussi un inconvénient. Parce que je vous garantis que les juges vont me juger à 100 millions pour cent plus durement que tout le monde”, a-t-elle ajouté.