danse joyeuse ⋆ .

À peu près à mi-chemin d’un spectacle de claquettes sur la place du Music Center au centre-ville de Los Angeles, le bâtiment du Département de l’eau et de l’électricité derrière la scène extérieure s’illumine comme une lanterne. Chaque bureau vide, flamboyant d’un orange électrique, rappelle comment le noyau de la ville s’est creusé pendant la pandémie.

Ce dimanche soir, cependant, le Music Center organise son retour prudent aux performances live avec son cinquième et dernier spectacle Dance at Dusk mettant en vedette la reine des claquettes Dormeshia. “The Super Villainz: A Tap Dance Act for the Modern Age” réveille le centre névralgique culturel de LA, qui crépite d’énergie.

Environ 150 spectateurs sont répartis dans 39 pods, chacun pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. Les gousses sont décalées dans des carrés jaunes collés sur la place. Une bouteille d’eau a été placée près de chaque chaise pliante en métal, et aucun autre rafraîchissement n’est autorisé ou fourni. Cette dernière partie ne semble pas déranger le public, dont la plupart semblent content d’être simplement là – dans un espace public, entouré d’autres personnes, en train de vivre une performance en direct après une sécheresse de 14 mois provoquée par une pandémie.

Un public socialement éloigné a assisté à un spectacle de danse en direct sur le Music Center Plaza en mai 2021.

(John McCoy / Le Centre de Musique)

Avant le début de la danse, une voix enregistrée accueille le public et explique les protocoles de sécurité. Des cris et des cris retentissent. Des panneaux encouragent les membres du public à envoyer « danser » par SMS au 55741 pour recevoir un programme sur leur appareil.

La performance est une joyeuse éruption de mouvement et de son, rythmée par le tippity-tap-tap rythmique du métal amplifié–chaussures à semelles contre le tempo propulsif d’un quatuor de jazz en direct. Dormeshia, Jason Samuels Smith et Derick K. Grant électrisent la foule avec un jeu de jambes complexe et à couper le souffle qui semble incroyablement sans effort.

La nature socialement distanciée des représentations – avec des échos de la réouverture en mai du Hollywood Bowl, qui a accueilli 4 000 spectateurs dans sa salle de 17 500 places – est sur le point d’être un anachronisme car les faibles taux d’infection poussent l’État vers la proposition du gouverneur Gavin Newsom réouverture complète d’ici le 15 juin.

Mais pour le moment, alors qu’un public fatigué fait ses premiers pas timides vers l’interaction collective, les garanties familières semblent justes. Les masques sont portés sur la place et retirés sans crainte pendant que les membres du public discutent avec leurs camarades de pod, sirotent de l’eau et tendent le cou pour observer la scène sociale inconnue.

Sourire des visages chaleureux habitués à être recouverts de tissu. Les enfants rigolent et rebondissent, les couples s’enlacent. Des bulles de conversation et des rires retentissent – chaque son de bienvenue confirme que la vie continue et que la ville s’ouvre.

Le Super Villainz, un numéro de claquettes pour l’ère moderne, s’est produit au Music Center en mai 2021.

(John McCoy / Le Centre de Musique)

Alors que le soleil embrasse les bâtiments à l’horizon ouest, la ville rougit d’un rose vif. La couleur passe au noir doux à mesure que la nuit fait son entrée. Le pavillon Dorothy Chandler à gauche, ses lustres décadents dégoulinant de lumière, attend ses débuts dimanche lorsque l’opéra de Los Angeles revient à l’intérieur pour “Oedipus Rex”.

Les courbes du Mark Taper Forum sont baignées d’ombre à droite, et l’Ahmanson jette un coup d’œil au coin de la rue. L’hôtel de ville se tient au garde-à-vous derrière tout cela, observant silencieusement l’action.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));