Danser avec les stars Cheryl Burke révèle avec émotion qu’un test COVID positif l’empêchera de participer au prochain épisode

Cheryl Burke a révélé qu’elle se sentait bien sous le temps, et la partie de la vidéo enregistrée avant de passer le test COVID donnait l’impression qu’elle s’attendait déjà à de mauvaises nouvelles. Malheureusement, ces attentes ont été pleinement satisfaites, et les fans devront attendre et voir si Burke reviendra dans Dancing with the Stars après avoir récupéré, ce qui dépendra évidemment de la qualité de son partenaire de télévision Cody Rigsby avec n’importe quel pro de la danse. pour remplacer Burke.