«  Danses du visage  »: ceux qui s’occupent de la vie après Keith Moon

La mort de Keith Moon, juste après la sortie de l’album de 1978 Who Are You, menaçait l’avenir même de L’OMS. Mais ça n’a pas pris longtemps pour Pete Townshend, Roger Daltrey, et John Entwistle pour décider qu’ils voulaient continuer le groupe dans sa mémoire. Le premier album studio qu’ils ont fait sans lui, Face Dances, est entré dans la liste des albums américains le 4 avril 1981.

Neuvième album studio du groupe, il a été enregistré au cours de la seconde moitié de 1980 avec le producteur Bill Szymczyk. Il était déjà un confident de studio bien voyagé de plus d’une décennie d’expérience avec les plus grands noms de l’enregistrement, de BB King à Joe Walsh au J. Geils Band et à les Aigles. La longue association de Szymczyk avec ce dernier groupe a commencé avec On The Border en 1974 et comprenait le record de l’hôtel California. Il a continué dans le 21ème siècle avec leur plus récent album studio, 2007 Long Road Out Of Eden.

Pendant ce temps, de retour avec The Who, Face Dances a été enregistré à Londres chez Odyssey, un studio près de Marble Arch à Londres. Lors d’une première séance pour cela, Pete a eu le plaisir mitigé de rencontrer l’un de ses favoris de la Motown, Marvin Gaye, qui y enregistrait également. Dans son autobiographie Who I Am, Townshend a déclaré que Gaye «était en pire état que moi».

Maintenant avec Kenney Jones derrière la batterie, The Who a continué avec le dernier morceau de Pete, ainsi que deux nouvelles chansons d’Entwistle. L’excellent single «You Better You Bet» a alimenté le lancement de l’album, un single du Top 10 britannique, leur dernier hit américain dans le Top 20 et un ingrédient clé de leur set list à ce jour. «Don’t Let Go The Coat» a été une belle suite, même si elle a moins fait une impression de graphique.

«The Quiet One» d’Entwistle était un lyrique ironique observant l’image publique du bassiste, et comment il la considérait comme inexacte. Il a été présenté dans le live du groupe pendant un certain temps en remplacement de «My Wife» et «Boris The Spider», qu’il en avait assez de chanter. La deuxième contribution de «The Ox» était «You», chanté par Daltrey.

L’album est passé au n ° 4 du classement Billboard; en mai 1981, c’était de l’or, et en septembre, il est passé au platine. Au moins pour le moment, The Who avait une fois de plus trouvé un moyen de survivre.

