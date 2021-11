D’Antoine Griezmann gérant Newcastle à Diogo Jota révélant ses ambitions de patron

Une nouvelle saison se profile à l’horizon, il est donc temps de trier votre liste de transferts car Football Manager 2022 est désormais disponible à l’achat et au téléchargement.

Avec des informations du monde réel et de nouvelles mécaniques de jeu combinées pour offrir des expériences dynamiques et réalistes, la nouvelle édition est déjà en passe de devenir le jeu Football Manager le plus populaire de l’histoire.

Et il peut être surprenant que les footballeurs professionnels actuels connaissent trop bien la franchise et aient joué en tant que managers de leurs propres équipes ultimes.

Antoine Griezmann est un Football Manager pro

Voici quatre footballeurs qui sont tout aussi accros à la série que le joueur de tous les jours.

Antoine Griezmann

Antoine Griezmann est un fanatique autoproclamé de Football Manager, ayant transformé Arsenal en vainqueurs en série et dirige maintenant Newcastle United.

L’international français a été vu se vanter de son coéquipier Kylian Mbappe sur l’incroyable succès de son équipe, ayant excellé en Premier League, FA Cup, Champions League, Community Shield et Super Cup.

Griezmann a montré ses dernières réalisations en gestion de football avec Newcastle United

Griezmann a également réussi à obtenir les services de la star du Paris Saint-Germain pour 134 millions de livres sterling – une bonne affaire si vous nous le demandez – peut-être qu’Eddie Howe devrait prendre connaissance des tactiques de gestion de Griezmann.

Andros Townsend

L’ailier d’Everton s’est retrouvé dans une situation difficile après un message d’un autre joueur de Football Manager montrant que Townsend était condamné à une amende pour être en retard à l’entraînement.

Le joueur de 30 ans a révélé que son partenaire avait mal compris le message et lui avait envoyé un texto « quand avez-vous reçu une amende pour ne pas vous être présenté à l’entraînement ? ».

Townsend a expliqué la situation et a rassuré son partenaire qu’il n’avait pas de problèmes avec son club, mais cela montre à quel point Football Manager est devenu proche.

Diogo Jota

Diogo Jota est un joueur passionné de Football Manager et a emmené Telford United hors de la ligue jusqu’en Premier League avant l’année 2030, faisant de lui le manager le plus célèbre de l’histoire du club.

Exprimant son intérêt à devenir entraîneur à l’avenir, l’international portugais a déclaré: « Je pense que la façon dont Football Manager se développe chaque année est impressionnante, si vous voulez être entraîneur à l’avenir, comme moi, c’est un très bon match à jouer en raison de la variété des choses, du dépistage à l’entraînement et aux coups de pied arrêtés.

Diogo Jota inspire pour devenir un jour manager de football

César Azpilicueta

Bien que le défenseur de Chelsea n’ait pas donné trop de ses sauvegardes de Football Manager, il a révélé qu’il s’était familiarisé avec la ligue anglaise avant de jouer ici.

Azpilicueta a déclaré : « Jouer le match à l’hôtel avant un match fait toujours passer le temps plus vite.

« Dans le bus, dans l’avion, je me souviens avoir joué et j’ai appris à connaître la Premier League à travers le match avant d’avoir la chance d’y jouer. »

Azpilicueta a également admis qu’à chaque fois qu’il dirigeait Osasuna, il n’avait jamais pu recruter de joueurs de Chelsea, ils refusaient simplement de le rejoindre – aïe !

Cesar Azpilicueta a découvert Football Manager avant de faire ses débuts en Premier League

Ousmane Dembélé

Plutôt que d’opter pour l’un des centaines de clubs disponibles sur le jeu, ​Ousmane Dembele a passé son temps libre lors de la Coupe du monde 2018 et a créé son propre club, le Winchester FC.

Le Français voulait guider le club nouvellement formé jusqu’en Premier League et a joué l’arrêt.

Le vrai Winchester City FC a bénéficié d’une légère amélioration de sa réputation lorsque la nouvelle de la sauvegarde FM de Dembele s’est répandue, certains de leurs kits de répliques étant commandés par des personnes en France.

@wincityfc est devenu international Chemise réplique vient d’être envoyée en France 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 Contactez-nous si quelqu’un veut acheter de la marchandise 🔴⚫️#youcitizens – Winchester City FC (@wincityfc) 9 juillet 2018

Nous ne savons pas exactement comment le Français s’en est sorti, mais son coéquipier, Griezmann, a fait des accusations assez surprenantes contre son ami, notamment en s’offrant 40 millions de livres sterling en troisième division – très méchant.

