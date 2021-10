D’Antonio Rudiger chantant les louanges d’Edouard Mendy, et Squid Games à St James ‘Park à la préparation au penalty de Jordan Pickford

Le retour tant attendu de la Premier League après la trêve internationale était tout sauf ennuyeux.

Du record invaincu de Manchester United à l’extérieur qui s’arrête brutalement et des débuts lamentables de prise de contrôle de Newcastle, à Sadio Mane atteignant le cap des 100 buts en Premier League.

Eric Dier a marqué un but contre son camp contre Newcastle

Et avec une action accrocheuse sur le terrain, les réactions étaient tout aussi immanquables. Voici notre sélection du meilleur des réseaux sociaux.

MENDY POUR LE BALLON D’OR ?

Après l’affrontement de Chelsea avec Brentford, Edouard Mendy n’a pas manqué d’éloges de la part de son patron, de ses coéquipiers et de ses fans.

Le stoppeur sénégalais a effectué un certain nombre d’arrêts vitaux, dont un avec son visage alors que les Bleus ont résisté à une attaque tardive des Bees pour une victoire 1-0.

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel a été impressionné par son gardien de but, il a déclaré : « Il a été très fort tout au long du match. Nous avons réussi à garder beaucoup de pression loin de lui pendant les 60-65 premières minutes mais ils étaient toujours là.

Mendy était immense entre les bâtons pour Chelsea

« Ils ont toujours été dangereux sur coups de pied arrêtés, ils ont mis beaucoup de coups francs, de corners, de coups francs dans votre surface donc c’est une menace constante et il était très fort et très concentré également dans notre jeu de construction, un très bon performance. »

Le coéquipier de Mendy, Antonio Rudiger, surveillait de loin les débats et partageait son enthousiasme pour l’homme qui joue normalement derrière lui.

Rudiger a écrit sur Twitter : « Quelqu’un explique pourquoi il n’est pas nominé pour le Ballon d’Or. Quelle performance… EDOUARD MENDY.

Quelqu’un explique pourquoi il n’est pas nominé pour le ballon d’or 🤔🤔🤔 Quelle performance… EDOUARD MENDY 💪🏾 – Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) 16 octobre 2021

Les nominations au Ballon d’Or de cette année sont dirigées par les suspects habituels tels que les précédents vainqueurs Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Luka Modric.

Et il y avait dans l’ensemble peu de reconnaissance pour les gardiens de but ; seul Gianluigi Donnarumma du Paris St-Germain fait partie du groupe de 30 joueurs.

NEWCASTLE s’écroule

St James ‘Park est en effervescence depuis que la prise de contrôle a officiellement eu lieu la semaine dernière, et beaucoup pensaient que c’était le début d’un voyage magique pour le club commençant par battre Tottenham. Oh cher.

Cependant, les espoirs des Magpies ont été anéantis après la défaite 3-2 et nous n’avons pas pu nous empêcher de remarquer les mèmes avant et après qui prospéraient sur Twitter…

Des personnalités de la télévision, Ant et Dec ont été vues en train de sauter de joie après que Callum Wilson ait marqué le premier but

Mais les fans n’ont pas tardé à troller la paire et ont suggéré qu’ils devaient être sauvés du club…

GARDE DE BUT PROPRE

Bien que Tottenham soit retourné dans le nord de Londres depuis St James’ Park avec la victoire, le propre but d’Eric Dier est devenu un succès auprès des fans car l’un d’eux a qualifié l’erreur de « l’un des pires buts que j’ai jamais vu ».

Eric Dier PRENEZ UN ARC. C’est l’un des pires buts contre son camp que j’ai jamais vu — ❁ (@jamessoIo) 17 octobre 2021

Alors que le propre de talkSPORT, The Moose, a souligné que le but contre son camp apparaîtra dans de nombreux programmes de bêtisier.

Le but contre son camp d’Eric Dier à la dernière minute apparaîtra sur de nombreux programmes de bloopers 2-3 – Ian Abrahams (Orignal) (@BroadcastMoose) 17 octobre 2021

Alors que certains fans ont été surpris que le défenseur des Spurs ait commis l’erreur maladroite, d’autres n’attendaient rien de moins du joueur de 27 ans.

Eric Dier, là, résumant toute sa carrière avec un but contre son camp à l’entrejambe – Steve (@Steve_Dunthorne) 17 octobre 2021

LA CRÈNE FRAPPE LE SIÈCLE

Sadio Mane a atteint le cap des 100 buts en Premier League en marquant le premier but de la victoire 5-0 de Liverpool à Watford.

Mane est devenu le troisième joueur africain à marquer 100 fois en championnat et seulement le troisième joueur à le faire dans la division sans aucune pénalité, Didier Drogba avec 104 buts et Mohamad Salah avec 103 devant le Senagelse.

L’attaquant a déclaré: « honnêtement, quand je suis arrivé en Premier League, mon rêve était de marquer le plus possible et surtout de gagner des trophées ».

« Alors aujourd’hui, je suis très heureux et très fier d’avoir marqué 100 buts. Espérons plus de buts [are] à venir et aussi des trophées à venir.

Sadio Mané a maintenant marqué 100 buts en Premier League et aucun d’entre eux n’est sorti du point de penalty. Un pour les puristes. pic.twitter.com/GIotBYsDCA – Squawka Football (@Squawka) 16 octobre 2021

LE PICKFORD PRÉPARÉ

Jordan Pickford était à nouveau à la hauteur de ses vieux tours alors qu’il apportait sa fameuse feuille de triche de pénalité sur le terrain, attachée à sa bouteille d’eau.

Une bouteille similaire a été établie à la suite des exploits de Pickford lors des tirs au but mémorable de l’Angleterre contre la Colombie lors de la Coupe du monde 2018, lorsque le joueur de 27 ans a spectaculairement refusé Carlos Bacca.

Il a même répété son tour de la bouteille pour la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie où il a arrêté deux tirs au but lors de l’éventuelle défaite en fusillade.

getty

Pickford a été battu par une tête d’Angelo Ogbonna

Sur la bouteille d’eau, on peut voir les noms de Mark Noble, Michail Antonio et Declan Rice avec leurs tentatives précédentes, un marqueur vert indiquant un but et un cercle rouge indiquant un tir manqué.

Malgré les recherches de Pickford, aucune pénalité n’a été infligée et le gardien anglais n’a pas pu faire grand-chose contre la tête d’Angelo Ogbonna à la 74e minute, donnant à West Ham ces trois points vitaux.

Sûrement pas si difficile de se rappeler noble et Antonio vont dans un sens et le riz va dans l’autre. – Tom Lee (@OfficialTomLee) 17 octobre 2021

