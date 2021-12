Danuel House est coupé par les Houston Rockets et pourrait renforcer certains « concurrents »

Maison Daniel ne compte pas dans les plans de reconstruction de Houston Rockets, qui ont décidé de le supprimer afin de mettre en avant de jeunes joueurs occupant le même poste, comme Kenyon Martin Jr et Jae’Sean Tate. À 28 ans, cet attaquant féroce était l’un des seuls membres de l’équipe à avoir concouru pour le maximum sous la direction de Harden, le seul qui reste maintenant dans l’équipe, Eric Gordon. Sa sortie sur le marché le place comme un joueur aspiré pour des franchises avec de sérieuses aspirations et, sûrement, elles seront déchaînées Rumeurs NBA bientôt sur votre prochaine destination. De plus, comme l’indique ESPN, les Rockets ont signé deux doubles contrats pour Garnison Matthews et Trevelin Queen.

Share