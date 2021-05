Dany Garcia lance GSTQ, une collection de style de vie pour femmes – WWD

Dany Garcia, un entrepreneur dont les entreprises couvrent les affaires, le style de vie, le divertissement et le sport, veut maintenant un morceau de l’action de la mode. Aujourd’hui, elle lance GSTQ en tant que plateforme de commerce électronique.

En tant que cofondateur de Seven Bucks Production; fondateur, président et chef de la direction de The Garcia Cos.et TGC Management, et présidente et propriétaire de la ligue de football XFL, le portefeuille de Garcia comprend Voss, Teremana Tequila, Salt & Straw et Project Rock by Under Armour. Bodybuilder professionnel, Garcia est la première femme propriétaire d’une grande ligue sportive américaine et productrice à succès de films tels que «Jumanji: Bienvenue dans la jungle», «Jumanji: le prochain niveau», «Hobbs & Shaw», «Rampage» et «Jungle Cruise», ainsi que des émissions de télévision telles que la série biographique de NBC, «Young Rock», «Ballers» de HBO, ainsi que le documentaire de HBO, «Rock and a Hard Place» et «The Titan Games» de NBC. ” Ces projets impliquaient son partenaire commercial et ancien mari Dwayne «The Rock» Johnson.

«Je fais beaucoup de création de grandes marques et d’univers», a déclaré Garcia, 52 ans, à propos de sa décision d’entrer dans le monde de la mode. «La marque GSTQ est une idée que j’ai formulée à l’âge de 16 ans. Il a littéralement siégé avec moi pendant des décennies.

Garcia remonte à être musicien dans l’orchestre de la Roxbury High School dans le New Jersey.

«J’étais vraiment un canard hors de l’eau. J’avais ces énormes aspirations et ma famille ne savait pas quoi faire de moi. Mes idées étaient si différentes et comment je voyais la vie. Nous avons joué l’hymne royal, «God Save the Queen». J’ai vu la partition qui m’a été donnée et j’ai vu ce titre et les mots, “ God Save the Queen, et cette idée, que tout le pays, la Grande-Bretagne et le Commonwealth et tout le monde, chantait cet hymne à propos de la reine, et c’est devenu mon propre mantra, «Dieu sauve la reine», vous pouvez le faire. Il n’y avait rien dans ma vie qui reflétait cela pour moi, qu’il y avait plus de grandeur que ce qui était dans ma vie, et j’ai commencé à écrire: «GSTQ, GSTQ». »

Elle a expliqué que la mode avait toujours été une «expérience extérieure» et qu’elle était plus impliquée dans Hollywood et d’autres intérêts commerciaux. Mais parce qu’elle est culturiste professionnelle, elle a toujours eu un physique un peu plus grand. «J’avais besoin de vêtements qui pouvaient bouger avec moi, qui pouvaient faire la transition, et je ne trouvais rien. J’étais tellement heureuse pour l’athleisure et j’ai pensé: «C’est génial», sauf que c’est toujours un pantalon de sport. Il avait une idée, mais elle n’a pas été entièrement prise en compte pour que vous puissiez être poli. “

Elle voulait porter des vêtements qui avaient l’air sur mesure et qui avaient de la flexibilité dans le mouvement. Bien qu’elle y réfléchisse depuis des décennies, ce n’est qu’au cours des trois dernières années qu’elle a commencé à y travailler et à donner lentement vie à l’idée.

La collection est conçue par Garcia et sa directrice créative, Faith Lucas, diplômée de la Parsons School of Design et en plus d’être consultante en design, a travaillé pour des entreprises telles que JC Penney et Xcel Brands.

GSTQ est composé de 40 styles avec des prix de détail allant de 48 $ pour un haut à superpositions structuré dans des couleurs d’accent à 285 $ pour une veste de stade avec des éléments modulaires pouvant servir de coupe-vent à capuche et de robe casquette. Il y a un pull écharpe cache-cœur en gris chiné et une combinaison avec un sweat à capuche. Il y a aussi une robe midi noire qui présente des découpes discrètes et des coupes pour se sentir polie, ainsi qu’un blazer en sergé technique.

Dans l’ensemble, elle a déclaré: «Il s’agit d’autonomiser une femme qui a 15 heures de travail. Il s’agit d’entourer quelqu’un qui bouge.

Ce qui était important pour Garcia, ce n’était pas seulement l’apparence des vêtements sur elle et la façon dont elle se présentait en eux, mais aussi que lorsqu’elle rentrait à la maison, elle n’était pas désespérée de les enlever.

«Comme vous, une grande partie de ce que je fais est si mentale. Si je suis serré ou si mes chaussures me font mal, ou si ma chemise est un peu trop serrée ou si la taille me coupe, cela commence à me priver de ma créativité et des choses que je dois faire », a déclaré Garcia. Elle a dit que les tissus avaient un peu de place, ils étaient coupés de manière à avoir de la place. «Vous ne vous battez en aucun cas pour garder les vêtements sur vous, ou pour qu’ils aient l’air parfait pendant que vous bougez. Le mouvement est vraiment important pour moi, non seulement parce que j’ai été un athlète toute ma vie, mais parce que nous sommes tellement en mouvement. Nous étions, et nous le serons à nouveau », a-t-elle déclaré.

Les tissus comprennent le coton, la laine mérinos, le cachemire, le Viskon et le lyocell.

Pour la première collection, GSTQ proposera des robes, des vêtements d’extérieur, des vêtements de sport plus relevés et des vêtements de sport performants. «Vous pouvez les porter avec des talons ou avec vos baskets préférées», dit-elle. Garcia a déclaré qu’ils proposeraient deux collections d’ancrage par an, avec des capsules entre les deux. Pour la plupart, les tailles vont du XS au 3XL, ou du 2 au 20. Il existe quelques styles qui ne fonctionnent que du XS au XL ou du 2 au 14.

Elle finance elle-même l’entreprise de mode.

Alors que Garcia est basée à Orlando, en Floride, elle a déclaré que la société était basée à New York. Ils ont commencé avec quatre personnes et maintenant il y a plus de 20 employés.

En concevant le site Web, elle voulait créer une communauté d’individus partageant les mêmes idées et célébrer le client. Elle a dit qu’elle aura des individus qui travailleront comme ambassadeurs de la ligne.

«Ce n’est pas seulement une relation transactionnelle. C’est vraiment ce qu’est une relation. C’est un univers GSTQ. Cela demande à toute l’équipe de penser à 360 °, et pas seulement à une approche linéaire », a-t-elle déclaré. “Le contenu est vraiment important, la conversation est vraiment importante, l’esthétique est importante.” Le site présentera des articles et des personnes qu’ils ont mis en évidence.

Bien que l’entreprise soit entièrement e-commerce pour démarrer, elle pourrait envisager un magasin physique. «Je pense que le rêve à un moment donné sera de vivre une expérience physique. Ce serait passionnant. C’est probablement dans quelques années », a-t-elle déclaré. Elle peut également voir avoir des partenaires avec des magasins spécialisés au cours des 12 prochains mois. «Nous commencerons les conversations à la fin de l’année», a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne les catégories supplémentaires, Garcia a déclaré: «Je pense définitivement aux vêtements pour hommes ensuite. La majorité des personnes avec lesquelles je travaille sont des hommes. » Les vêtements pour enfants semblent également être une progression naturelle, mais elle a déclaré qu’elle voulait «faire des vêtements pour femmes et pour hommes avec une excellence indéniable avant de passer aux vêtements pour enfants. Les chaussures et les accessoires sont d’autres possibilités.

Gracia a déclaré que la société prévoyait de s’associer à divers organismes de bienfaisance, comme un prochain avec Step Up à New York, qui se concentre sur les filles des communautés sous-financées et les aide à réaliser leur potentiel. GSTQ lance The Mindset Project, qui met en lumière le partenariat entre trois femmes qui changent et trois artistes qui donnent vie à leur état d’esprit à travers les œuvres d’art. Chaque artiste a créé un t-shirt inspiré de ses œuvres d’art, et 100% des bénéfices sont reversés à Step Up pour soutenir le mentorat de la prochaine génération de jeunes mentalités.

Ils font également équipe avec des influenceurs de femmes partageant les mêmes idées. Ils utiliseront les médias sociaux et les promotions numériques payantes et il y aura curation de contenu.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle prévoyait être les best-sellers, elle pense que la combinaison ira bien. «Nous avons de merveilleuses robes athlétiques avec une fente sur le côté. Mes pièces préférées sont les vestes de stade. »

L’année dernière, après avoir acheté la ligue de football XFL, elle a commencé à se demander comment elle pourrait coiffer les grandes vestes que les joueurs portent pendant les mois froids pour une femme. «C’est une veste tellement badass. Et donc nous avons été inspirés pour cela, et nous l’avons façonné et formé, la veste a des bretelles lorsque vous l’enlevez, elle reste sur vous et vous n’avez pas à la porter dans vos mains. Il frappe juste un contact sous le genou. «C’est très athlétique et c’est ma pièce préférée», a-t-elle déclaré.

«J’espère sortir de ce que j’ai très bien fait tout au long de ma carrière, qui est ma concentration sur la relation avec le consommateur», a-t-elle déclaré. Elle a dit qu’elle avait fait 38 films, “et aucun de ces projets n’a jamais été fait sans penser au membre du public assis de l’autre côté de la table et à ce que nous allions apporter à cette personne.”

Au lieu de classer les femmes par groupe d’âge, elle pense au type de femme qu’elles sont. «Nous nous concentrons sur qui elle est à l’intérieur et nous lui rendons compte que nous croyons tout autant en ce qu’elle peut accomplir. Je suis prête à partir en voyage avec notre consommateur au cours des 10, 15, 20 prochaines années et à bâtir une relation », a-t-elle déclaré.

Des innovations telles que les fentes et les coupes et la façon dont les vêtements se drapent sur les fessiers ont été pris en compte dans leur conception. «Encore une fois, je suis un culturiste. Où at-il atterri pendant que vous vous asseyez, quelle restriction avez-vous lorsque vous essayez de respirer et de vous pencher? Quelle est la surprise et le plaisir de la fermeture éclair et de la poche arrière? » elle a dit.

La collection, qui est produite dans des pays comme la Turquie, le Portugal, la Chine et les États-Unis, commencera par une goutte printanière. Il y a un peu d’été et il y a des pièces qui peuvent passer à l’automne.

En tant que responsable du divertissement et du sport, Garcia a hâte de s’impliquer dans l’industrie de la mode. «Je vois cela comme une opportunité. Je parle [with the CFDA] de m’impliquer davantage et de faire du mentorat et de soutenir les gens… j’aime tellement apprendre à ce sujet [fashion], avoir une nouvelle matière pour devenir étudiante est très excitant », a-t-elle déclaré.

Passant à son rôle de productrice, Garcia a parlé de certains de ses projets à venir. Elle tourne actuellement «Black Adam», un film de super-héros américain, et en juillet, son film «Jungle Cruise» sortira avec Walt Disney, après un an et demi de retard dû au COVID-19.

Et comment parvient-elle à jongler avec tout cela?

«La gestion du temps, la discipline et le fait d’être sur la côte Est aident. J’ai trois heures supplémentaires… Je n’ai pas à tout exécuter. Je dois m’assurer que tout fonctionne. J’ai une équipe fabuleuse. Et maintenant, des vêtements », dit-elle