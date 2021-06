Danzig : le punk misfit qui est devenu une icône du métal

L’ascension de Glenn Danzig de crieur de punk d’horreur dans Misfits à crooner hard rock et icône du métal est venue d’un désir déterminé et sans vergogne de toujours aller de l’avant de manière créative. Dantzig s’est toujours efforcé de continuer à regarder vers l’avenir, peu importe qui il peut s’aliéner.

Écoutez le meilleur de Dantzig sur Apple Music et Spotify.

Inadapté d’origine

Tout a commencé lorsque Glenn Danzig, né le 23 juin 1955, a fondé Misfits à Lodi, New Jersey en 1977, retirant le nom du dernier film de Marilyn Monroe. Il a recruté le batteur Manny Martínez, qui a ensuite amené le seul autre membre cohérent de Misfits en dehors de Dantzig, Jerry Caiafa. Caiafa ne jouait de la basse que depuis deux mois quand ils ont uni leurs forces, et le groupe n’était qu’une unité depuis six mois quand ils ont sauté dans un studio d’enregistrement sans personne à la guitare. Danzig a joué du piano électrique sur le premier single de Misfits, « Cough/Cool », et sa face B, « She », sur son propre Blank Records. En raison d’une erreur d’impression du nom de famille de Caiafa, il a insisté pour être crédité comme “Jerry, only Jerry”, ce qui a conduit à son pseudonyme de toujours, Jerry Only.

Bien que ce premier enregistrement ne ressemble pas aux Misfits que la plupart des gens connaissent, les ingrédients étaient là. Le groupe a joué ses premiers concerts – toujours sans guitariste – et quand ils en ont finalement décroché un, cela leur a permis d’embrasser un son plus punk-rock. La chance est venue aux garçons de Jersey lorsque Mercury Records a voulu sortir un album de Pere Ubu sur leur nouvelle subdivision, Blank Records, sans savoir que Danzig avait la marque de fabrique du nom. En échange du nom du label, Mercury a payé 30 heures de studio Misfits.

La naissance de l’horreur-punk

Misfits a enregistré ce qui aurait été leur premier album, Âge statique, mais chaque étiquette lui a été transmise. Au lieu de cela, ils ont sorti des EP et des singles des sessions, sur leur propre label redémarré, Plan 9. Les chansons se sont inspirées de films d’horreur tels que Return Of The Fly et Teenagers From Mars, et d’événements historiques américains des années 60 et 70. Exemple concret : « Elle » est basée sur l’histoire notoire de Patty Hearst, tandis que « Bullet » concerne l’assassinat de JFK. C’est devenu le catalyseur d’un tout nouveau sous-genre punk, inventé et perfectionné par Misfits : le punk d’horreur. Fusionnant le meilleur du punk mélodique des années 70 avec des éléments plus hardcore, Misfits a encore comblé le fossé entre les scènes disparates du punk et du métal.

Peu de temps après cet enregistrement, Misfits a commencé à cultiver son look signature. Alors qu’ils ressemblaient auparavant à des voyous de Jersey habillés de cuir (un peu comme les autres premiers adeptes du punk), le maquillage « peinture de cadavre » et les coupes de cheveux emblématiques en forme de diable sont rapidement devenus une partie de leur image, cimentant leur place en tant qu’influenceurs gothiques. Le logo désormais omniprésent de Crimson Ghost a également commencé à apparaître dans leurs flyers pendant cette période et, peu de temps après, ils ont enregistré Walk Among Us, le seul album à sortir pendant l’ère Dantzig du groupe.

Les spectacles en direct de Misfits à ce stade étaient devenus l’étoffe de la légende. Leur base d’accueil fréquente, Max’s Kansas City, a dû retirer des tables proches de la scène pour éviter qu’elles ne soient détruites et laissées dans un tas de débris d’ici la fin de la soirée. Un autre rituel de spectacle consistait à suspendre des parties de corps d’animaux morts aux chevrons.

Cependant, Dantzig devenait lentement désillusionné par les Misfits. Il a commencé à écrire du matériel pour un nouveau groupe, et les derniers enregistrements de Misfits, Earth AD, sortiraient deux mois après que le groupe eut démissionné. Après un spectacle d’Halloween tumultueux à Detroit, en 1983, Dantzig a annoncé à la foule que ce serait son dernier spectacle. Sa prochaine étape était le groupe Samhain.

Un nouveau chapitre : Samhain

Samhain était initialement prévu comme un projet parallèle avec son ami, le photographe et archiviste Misfits, Eerie Von à la basse. “Bloodfeast” et “Death Comes Ripping”, de Earth AD, étaient censés figurer sur le premier album de Samhain, d’autant plus que les deux premières sorties de Samhain semblent provenir de Misfits. Cependant, Samhain III: November-Coming-Fire, est vraiment le pont vers l’évolution de Dantzig. Sautant les styles et les genres, très peu de chansons sur le disque sonnaient comme son travail précédent – ​​et, plus important encore, presque aucune ne sonnait comme Misfits.

Une nuit fortuite en 1986, Def Jam et le fondateur de Def American, Rick Rubin, ont assisté au dernier spectacle de Samhain au Ritz à New York, sur les conseils du bassiste de Metallica, Cliff Burton. Le spectacle faisait partie de l’événement de l’industrie New Music Seminar, où Rubin avait découvert les signataires originaux de son label, Slayer, lors de la conférence de l’année précédente.

En 1989, Danzig a déclaré à un intervieweur que, même avant de créer Samhain, il avait pensé à donner son nom au groupe, mais pensait que ce serait «trop Billy Idol». Rubin, cependant, a expliqué que le démarrage d’un groupe appelé Danzig pourrait lui permettre plus de liberté artistique et l’accord a donc été conclu, avec Danzig apportant Eerie Von dans le cadre de l’accord.

Elvis maléfique

La première sortie post-Samhain n’a pas été créditée à Dantzig : un crooning, Elvis-comme ballade sur la bande originale de Less Than Zero, “You And Me (Less Than Zero)” a été crédité Glenn Danzig And The Power And Fury Orchestra, tandis que Danzig a également écrit une chanson de style similaire pour Roy Orbison sur la même bande son. Après la dissolution rapide de Samhain, Dantzig n’a gardé que son bassiste et ami de longue date Eerie Von, et a embauché le légendaire batteur punk Chuck Biscuits (Black Flag, DOA) et le guitariste John Christ.

Eerie Von a déclaré à The Void Report en 2017, «Nous avons essayé 20 guitaristes et je pense que John était le dernier. Je pensais qu’il était fantastique, tout comme quelques-uns des gars de la maison de disques et Rick Rubin. Glenn m’a dit : “Je ne l’aime pas, c’est un gars de métal, nous sommes des gars de punk rock. Je ne veux pas de lui. Alors, Rubin l’a emmené dîner et John n’arrêtait pas de laisser des messages sur le répondeur de Glenn où il jouait certaines des chansons de Samhain. Il m’a dit : ‘Ce type est fou ! Il n’arrête pas de me laisser des messages où il joue de la guitare. Et j’ai dit: ‘Eh bien, il veut évidemment le travail.’ »

Comme le prouvent les chansons ultérieures de Samhain, Dantzig s’étendait en tant qu’auteur-compositeur, mais il avait maintenant un guitariste virtuose qui pouvait tout jouer. Eerie Von a poursuivi: “Nous allions aux répétitions et Glenn aurait une idée et il se contenterait de fredonner un riff et John dirait” D’accord “et lui donnerait cinq choix différents.”

Partir en solo

Ensemble, ils ont créé le son classique de Dantzig. Le death-rock de Samhain est devenu un hard rock axé sur le blues, et Dantzig a embrassé le croon ténor de Jim Morrison, Roy Orbison et Elvis Presley. Presque toutes les pistes du disque éponyme de Dantzig sonne bien à travers un autoradio, mais ils ont aussi ce rythme de banquette arrière bump’n’grind très essentiel de type AC/DC qui rend l’album parfait pour les clubs. De la pochette du crâne de l’album aux paroles chargées d’écritures et au grognement imitable de Danzig, Danzig a marqué l’arrivée des anciens Misfits en tant qu’icône du métal.

Les métalleux et les fans de rock se sont rassemblés autour de l’hymne anti-censure de Dantzig, “Mother”, qui a été écrit comme un reproche à Tipper Gore et à la tentative du Parents Music Resource Centre de nettoyer le rock. La présence omniprésente de la chanson sur la radio FM a propulsé Dantzig dans le grand public et a fourni aux fans de rock du monde entier une réplique instantanée à leurs parents se plaignant de leur “musique du diable”.

Le son “Dantzig”

Le succès du son Danzig s’est poursuivi sur le deuxième album, Danzig II: Lucifuge et Danzig III: How The Gods Kill. Alors que le premier disque de Dantzig est sec, avec la voix en avant dans le mix, chaque album devient de plus en plus flashy en production, les solos de John Christ deviennent plus intégrés et la musicalité de chacun continue de croître. Les métalleux se sont tout de suite accrochés à Dantzig, mais un plus grand succès était toujours à l’horizon.

En 1993, ils ont sorti l’EP Thrall: Demonsweatlive, avec de nouvelles chansons d’un côté et des enregistrements live de l’autre, y compris une revisite en direct de “Mother”. Le clip a été largement diffusé sur MTV et les gens ont commencé à redécouvrir les travaux antérieurs de Dantzig, ainsi que les anciens enregistrements de Misfits. Metallica et Guns N’ Roses étaient également à leur apogée pendant cette période et ont commencé à couvrir les numéros de Misfits lors de leurs concerts (GNR a favorisé “Attitude”, tandis que Metallica a repris “Green Hell” et “Last Caress”).

Jamais du genre à jouer la sécurité, avant de sortir Danzig IV, Danzig a composé un disque classique intitulé Black Aria (1992) et a commencé à expérimenter la musique industrielle. “Évidemment, j’aurais pu écrire ‘Mother’ 20 fois et gagner des tonnes d’argent et jouer dans des arènes gigantesques et tout, mais ce n’est pas vraiment ce que je veux faire”, a déclaré Danzig. “Il est temps de passer à autre chose et d’explorer d’autres domaines et j’espère qu’il y aura d’autres groupes à venir qui garderont le même état d’esprit et essaieront d’élargir ce genre de genre.”

Tout en repoussant toujours les limites, Dantzig s’est également tourné vers le passé. En 2012, il a enregistré Legacy, un hommage au célèbre comeback spécial d’Elvis de 1968, et a joué dans un certain nombre de concerts de réunion de Misfits au cours des deux dernières années, tout en continuant à sortir des albums de Danzig. Aujourd’hui, trois décennies après la sortie de son premier album éponyme et le déchaînement du personnage de Danzig dans le monde, Glenn Danzig reste à la fois un pionnier du punk et du métal.

L’album éponyme de Dantzig peut être acheté ici.