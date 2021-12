DAO, les détenteurs de jetons pourraient être confrontés à de nouvelles obligations fiscales, prévient un rapport de PwC

Source : AdobeStock / enterlinedesign

Les personnes faisant partie d’organisations autonomes décentralisées (DAO), ou même les détenteurs de certains jetons de gouvernance axés sur la finance décentralisée (DeFi), pourraient avoir des obligations fiscales qui dépassent de loin ce qu’elles s’attendent à voir, a averti un nouveau rapport de PwC sur les taxes cryptographiques.

Le rapport, qui a examiné l’imposition des revenus provenant de domaines tels que DeFi, les protocoles de preuve de participation (PoS) et les jetons non fongibles (NFT), a déclaré que les autorités fiscales ont de plus en plus de difficultés à suivre l’espace. il évolue « à un rythme jamais vu dans de nombreuses autres industries ».

Taxe DeFi

Au sujet des taxes DeFi, le principal cabinet de conseil a suggéré plusieurs modèles que les autorités fiscales pourraient adopter, notamment taxer les détenteurs d’un jeton de gouvernance de protocole, taxer les initiateurs ou les développeurs à l’origine d’un protocole, ou encore taxer directement les fournisseurs de liquidités.

« Une première étape consiste à considérer le niveau ou le degré de centralisation ou de décentralisation, et sous quelle forme juridique le protocole est organisé », indique le rapport.

Il a ajouté que dans les cas où un protocole peut être considéré comme relativement centralisé, par exemple parce qu’« il exécute les actes d’une personne morale (comme une société) », la situation fiscale est assez claire :

« […] Ce sera cette entité juridique qui sera chargée de payer tout impôt dû », précise le rapport, avant d’ajouter que « la complexité augmente lorsqu’un protocole ou [aplicación descentralizada – dApp] il ne travaille pas pour une personne morale, une entreprise ou un particulier ».

Mais s’il n’y a peut-être pas de « personne morale » derrière un protocole, le rapport a averti que les DAO, qui sont parfois définis pour régir les protocoles DeFi, pourraient être considérés comme « un partenariat », par exemple en vertu du droit anglais des contrats. .

« Au pire, les personnes qui sont devenues des partenaires de facto simplement en achetant un jeton de gouvernance pourraient être tenues responsables par inadvertance, même si cela semble être extrême », ont écrit les chercheurs de PwC.

Source : Rapport annuel PwC 2021 sur la taxe mondiale sur la cryptographie

Impôts sur le revenu

Dans le même temps, le rapport a également noté que l’émergence d’un plus grand nombre de protocoles utilisant l’algorithme de consensus PoS, et en particulier la transition d’Ethereum (ETH) vers PoS, crée un autre défi pour les autorités fiscales.

À en juger par une enquête menée par la société, aucune juridiction n’a jusqu’à présent défini les revenus de participation à des fins fiscales. Au lieu de cela, la plupart des pays le classent comme une forme d’« autre revenu », tandis que certains pays le considèrent comme un revenu de « service ».

Mais bien que les autorités fiscales n’aient généralement pas catégorisé les revenus de participation, la majorité des répondants pensent toujours que les revenus de participation sont susceptibles d’être imposés dans leur juridiction.

Pour simplifier les règles fiscales concernant le partage des revenus, le rapport de PwC a suggéré que « l’événement imposable » devrait être la vente des pièces reçues en tant que revenu, plutôt que la réception des pièces.

« Cependant, cette approche ne semble pas avoir gagné du terrain dans de nombreuses juridictions que nous avons interrogées, bien que, comme indiqué ci-dessus, il existe très peu de directives formelles, donc cet espace doit être surveillé de près », ont écrit les auteurs.

Taxes NFT

En ce qui concerne les TVN, le rapport note que les deux sources de revenus qui proviennent généralement de la vente d’un TVN – la vente au premier acheteur et les redevances des ventes ultérieures – créent des complexités en termes de taxation des œuvres d’art numériques.

Il a ajouté que c’est également un « défi » de déterminer si la vente de NFT doit être soumise à des droits d’accise, tels que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Europe ou les taxes de vente aux États-Unis.

« Alors que les autorités fiscales du monde entier ont commencé à analyser et à publier des conseils sur les implications fiscales indirectes des transactions de crypto-monnaie ces dernières années, elles pourraient devoir ajouter NFT à leur liste », indique le rapport.

Enfin, les experts de PwC ont noté qu’il sera difficile pour les gouvernements de collecter efficacement les taxes sur les TVN, étant donné les différentes règles dans le monde et les identités réelles souvent inconnues des acheteurs et des vendeurs.

« En plus de la difficulté potentielle d’identifier l’emplacement de l’acheteur, ce serait également un défi pour les contribuables et les autorités fiscales de gérer correctement ces transactions et de verser / collecter ces revenus », indique le rapport.

