DAO Maker devient la dernière victime du piratage Defi, 10 000 comptes USDC affectés Crypto new media

Le nombre de protocoles Defi piratés continue d’augmenter alors qu’un autre protocole est devenu la proie de l’attaque. Dao Maker, une plate-forme de financement participatif a été piratée et des pirates ont réussi à voler l’USDC des comptes de recharge des utilisateurs et ont été remplacés par l’ETH. Un total de 2 261 Eth, d’une valeur de plus de 7 millions de dollars, a été utilisé pour transférer l’USDC, selon un rapport de WuBlockchain.

Rupture : la plate-forme de financement participatif DAO Maker a été attaquée et l’USDC que les utilisateurs ont rechargé a été transféré et remplacé par environ 2 261 Eth, d’une valeur de plus de 7 millions de dollars américains. – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 12 août 2021

On pense que la raison du transfert d’ETH pour l’USDC est associée au gel des actifs, car l’USDC peut être gelé par Circle à partir d’un compte spécifié. Récemment, Tether a gelé près de 35 millions de dollars en USDT du piratage PolyNetwork, le plus grand piratage de défi.

Selon une estimation, 9 000 à 10 000 comptes USDC sur DAO Maker auraient pu être affectés par le piratage.

Source : Etherscan

Les utilisateurs de DAO Maker ont commencé à signaler la disparition de leurs dépôts de préfinancement, car ils ont été volés par les pirates. La plate-forme affectée n’a pas encore fait de commentaires officiels.

Sécurité de l’écosystème Defi sous scanner

Defi est devenu un cas d’utilisation crypto renommé, à tel point que les investisseurs traditionnels et les géants institutionnels tels que JP Morgan et Goldman Sachs s’y sont intéressés. Cependant, les vulnérabilités de sécurité ont été un inconvénient majeur de l’écosystème, comme en témoigne une série de piratages en seulement deux jours.

Le premier PolyNetwork a été victime du plus grand piratage de défi de l’histoire de la cryptographie hier, entraînant un vol de fonds de 610 millions de dollars. Le pirate informatique à l’origine de l’attaque a ensuite accepté de restituer les fonds et a déjà retourné plus de 250 millions de dollars. Le piratage d’aujourd’hui de près de 7 millions de dollars en USDC s’ajoute à la liste croissante des attaques Defi chaque jour qui passe.

Il n’y a pas eu un seul mois sans qu’un réseau Defi n’ait été compromis, les failles de sécurité semblent être internes dans la plupart des cas, car les pirates ont réussi à modifier les codes pour trouver des failles dans ces protocoles et exploiter des millions.

