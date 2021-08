DAO populaires comparés : qui est le gagnant ?

Le texte ci-dessous est un article publicitaire qui n’a pas été écrit par des journalistes de Cryptonews.com.

La blockchain a été un outil puissant pour automatiser les transactions de manière fiable sans autorité centralisée. Aujourd’hui, beaucoup souhaitent également tirer parti de la décentralisation pour non seulement effectuer des transactions, mais aussi organiser et prendre des décisions de manière sûre et efficace.

Une organisation autonome décentralisée (DAO) est une entité dépourvue de direction centrale également gérée par des membres. Les décisions sont prises sur proposition et votées au cours d’une période déterminée. En règle générale, la propriété d’un jeton est la façon dont les utilisateurs participent à un DAO. Les règles et la structure sont mises en place via des contrats intelligents entièrement transparents et open source.

Comme les DAO fonctionnent sans hiérarchie, ils peuvent avoir un grand nombre d’objectifs. Par exemple, un DAO peut être mis en place pour que des pigistes mettent des fonds en commun ou pour un organisme de bienfaisance afin que les membres puissent approuver les dons. Le manque de confiance nécessaire entre les parties est un avantage significatif des DAO par rapport aux organisations traditionnelles, en particulier lorsqu’il s’agit de transactions financières.

Beaucoup se tournent vers les DAO car ils ont le potentiel de transformer complètement la gouvernance d’entreprise. Mais comment les différents DAO se comparent-ils en termes de fonctionnalités, d’avantages et d’autres considérations ? Continuez à lire pour un aperçu de certains des DAO les plus populaires d’aujourd’hui et de leurs attributs uniques.

Comparaison des DAO populaires et bien connus

PhénixDAO

PhoenixDAO est une plate-forme DeFi communautaire destinée à être totalement contrôlée par une communauté de parties prenantes PHNX. Le composant central du DAO est le magasin dApp basé sur l’identité qui garantit qu’une personne peut voter une fois sur les propositions. Au fur et à mesure que le nombre de membres DAO augmente, ceux qui misent et votent sur les propositions peuvent recevoir des récompenses en jetons PHNX du pool DAO. Finalement, l’équipe PhoenixDAO dit que les récompenses ETH et DAI seront ajoutées à mesure que le pool de liquidités s’agrandit. Le jalonnement de jetons et une dApp décentralisée de style Eventbrite sont deux protocoles technologiques clés en dehors du projet plus vaste PhoenixDAO disponible pour les utilisateurs.

FabricantDAO

MakerDAO est l’une des plateformes de gouvernance DeFi les plus connues. Activée par la crypto-monnaie DAI, la communauté DAO fonctionne via des mécanismes de gouvernance à l’intérieur du protocole Maker. Le protocole est une gamme de contrats intelligents visant à atténuer autant que possible la volatilité des prix du DAI. MakerDAO a gagné en notoriété grâce à sa capacité à permettre le prêt et l’emprunt de monnaies virtuelles sans intermédiaire. Jusqu’à présent, plus de 400 plates-formes ont intégré le DAI et des milliards d’actifs sont verrouillés dans le protocole.

NFTX

Lancé en janvier 2021, NFTX est un protocole communautaire permettant la création de fonds indiciels NFT ou de jetons ERC-20 adossés à des NFT. Le contrat intelligent NFTX est contrôlé par le DAO NFTX, qui donne aux détenteurs de jetons la possibilité de voter et de modifier le contrat intelligent par consensus. L’équipe NFTX affirme que leurs objectifs à long terme sont de devenir le principal émetteur de fonds NFT enveloppés et de devenir un centre d’échange de mesures complètes pour l’espace NFT.

Pilier

Pillar est un portefeuille intelligent DeFi multi-chaînes géré par la communauté. Dans l’intention d’être une solution unique pour les jetons, les NFT, les dApps et d’autres services DeFi, les utilisateurs de Pillar peuvent connecter leurs outils numériques à Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain et d’autres protocoles. Les détenteurs de jetons PLR ont des pouvoirs de décision sur la trésorerie du projet, la feuille de route et le financement futur via le DAO communautaire. L’équipe Pillar note que leur portefeuille comporte une seule adresse, est open source et non dépositaire, et possède des clés privées sécurisées par des contrats intelligents. Cependant, les frais de gaz sont plus élevés et l’écosystème n’est pas aussi intégré que d’autres projets DAO comme PhoenixDAO.

Quel DAO vient en tête ?

Chaque DAO a ses avantages et ses inconvénients, avec des fonctionnalités souvent adaptées à l’objectif spécifique du projet. Cependant, PhoenixDAO est l’un des seuls protocoles qui incluent des protocoles uniques comme un marché NFT, une dApp de jalonnement, une fonctionnalité multichaîne et une intégration avec Polygon, Ethereum et Binance Smart Chain.

La vaste gamme de protocoles et de produits basés sur l’identité numérique que l’on trouve dans l’écosystème PhoenixDAO offre aux détenteurs de PHNX des opportunités uniques de participer à l’économie numérique.

