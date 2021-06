Daphne Guinness crée un nouveau programme de soutien avec Central Saint Martins – WWD

in

COUP DE MAIN: Daphne Guinness met en place un programme de soutien pour aider les jeunes étudiants en mode qui suivent les cours de BA et MA en design de mode de Central Saint Martins.

Dans le cadre du programme, Guinness offrira une bourse à un étudiant ; deux bourses aux étudiants qui ont rejoint l’école dans le cadre du programme University Arts London Insights, qui vise à élargir le bassin d’étudiants capables de suivre un enseignement créatif, ainsi que 10 Hardship Awards ouverts aux étudiants de dernière année du baccalauréat et à tous les étudiants de maîtrise.

Guinness soutient depuis longtemps les jeunes créatifs. Elle a créé la Fondation Isabella Blow il y a près d’une décennie pour honorer le regretté rédactrice de mode et amie et leur mission commune de soutenir les nouveaux talents. Grâce à la fondation, Guinness a offert un certain nombre de bourses aux étudiants de maîtrise de l’école – le cours par lequel Blow a rencontré Alexander McQueen – mais comme la Fondation Isabella Blow est maintenant dissoute, l’idée était de continuer à offrir l’aide financière à travers ce nouveau programme .

« Le soutien philanthropique des bourses est crucial pour certains de nos étudiants qui sacrifient beaucoup pour suivre ce cours, et il est également gratifiant que leur éducation soit reconnue par ceux qui veulent les encourager et les assurer, quelle que soit leur origine, de la qualité de leur expérience de formation. », a déclaré Fabio Piras, responsable du cours MA Fashion.