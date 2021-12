Dapper Dan dit que Kanye est bien placé pour remplacer Virgil Abloh chez Louis Vuitton

Lire du contenu vidéo

Il y a une poussée des médias sociaux pour obtenir Kanye West d’intervenir et de remplir le rôle de directeur créatif de Louis Vuitton après la mort de Virgile Abloh … et Dan pimpant pense que Ye serait la personne idéale.

Nous avons eu DD à LAX vendredi qui a chanté les louanges de Ye, le traitant de génie et disant : « Louis, prends Kanye !!! » Bien sûr, Dapper Dan reconnaît que Kanye devrait être prêt à assumer le rôle, mais le considère comme un choix parfait.

Comme nous l’avons signalé, Virgile mort subite et surprenante après une bataille contre le cancer a attiré une vague de soutien et a également fait sourciller qui pourrait être le prochain à occuper son poste chez LV … avec le nom de Kanye arrivant presque instantanément au premier plan.

Kanye et Virgil étaient amis depuis plus d’une décennie au moment de sa mort, et Kanye s’est présenté au mémorial et Services funéraires à Miami et à Chicago pour lui rendre hommage et honorer le magnat de la mode.

Kanye a évidemment fait sa marque dans la mode au fil des ans avec sa marque Yeezy – un partenariat avec Adidas pour fabriquer des chaussures – et plus récemment une collaboration avec GAP.

C’était juste cette semaine quand Kim Kardashian a remercié Kanye pour l’avoir présentée au «monde de la mode», lorsqu’elle a accepté le prix de l’icône de la mode de l’année au People’s Choice Award.

On verra ce que les gens de Louis Vuitton ont à dire…