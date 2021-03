Dapper Labs, la startup de Vancouver BC derrière l’engouement pour NBA Top Shot NFT, lève 305 millions de dollars

(Photo de Dapper Labs)

Nouveau financement: Dapper Labs a levé 305 millions de dollars pour une valorisation de 2,6 milliards de dollars. La start-up de Vancouver, en Colombie-Britannique, alimente NBA Top Shot, un jeu de cartes à collectionner numérique populaire basé sur NFT qui a généré plus de 467 millions de dollars de ventes au cours des cinq derniers mois.

Top Shot: Dapper s’associe à la NBA pour gérer l’infrastructure de Top Shot via Flow, son produit blockchain qui alimente également ses objets de collection numériques CryptoKitties. Dapper obtient une réduction de chaque transaction Top Shot et la NBA perçoit des redevances.

L’engouement NFT: Les NFT, ou jetons non fongibles, sont le sujet de conversation du monde de la technologie. Les NFT permettent aux utilisateurs de posséder des actifs numériques vérifiés en édition limitée et de les acheter, les vendre ou les échanger sur les marchés. Les NFT puisent dans les mêmes intérêts et habitudes des collectionneurs traditionnels, mais dans une version moderne. Les gens dépensent 69 millions de dollars pour une œuvre d’art numérique ou 2,9 millions de dollars pour un tweet.

Investisseurs: La légende de la NBA Michael Jordan et le double champion Kevin Durant ont investi dans le tour, ainsi qu’une foule de joueurs de la NBA, de la NFL et de la MLB, et plusieurs stars du divertissement et de la musique. Coatue Management – qui a mené la ronde – a16z, The Chernin Group, USV, Version One et Venrock ont ​​également investi. Le financement total à ce jour est de 357 millions de dollars.

Dapper, qui emploie moins de 100 personnes, est dirigé par Roham Gharegozlou, l’ancien PDG d’Axiom Zen.

