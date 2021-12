Dapper Labs lève 13,5 millions de dollars en actions

Dapper Labs, le créateur de la plate-forme de basket-ball à collectionner NBA Top Shot, lève 13,5 millions de dollars dans une offre d’actions et est presque à mi-chemin vers l’atteinte de l’objectif, selon un nouveau dossier réglementaire.

La société a levé 6,5 millions de dollars à ce jour auprès d’un investisseur. Dapper a commencé à accepter des investissements le 22 novembre. Les jetons sportifs non fongibles (NFTS) sont un domaine en plein essor pour le soutien des investisseurs. Rien qu’en septembre, Dapper a clôturé un tour de table de 250 millions de dollars pour une valorisation de 7,6 milliards de dollars, et la plate-forme européenne de football NFT Sorare a levé 680 millions de dollars pour une valorisation de 4,3 milliards de dollars. Depuis sa création en 2018, Dapper a levé un total de 607,5 millions de dollars en financement privé. , selon les données de Crunchbase. Le mois dernier, Dapper a signé un partenariat pluriannuel avec Boardroom, la société de médias sportifs de la star de la NBA Kevin Durant. La société a également acquis la plate-forme d’influence Brud et lancé une unité axée sur les organisations autonomes décentralisées (DAO).