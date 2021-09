DéFi

Dapper Labs s’apprête à prendre d’assaut la NFL avec une plate-forme NFT sur le thème du football

2021 a vu une intégration incroyable entre les crypto-monnaies et le paysage sportif américain. Aujourd’hui, Dapper Labs, les créateurs de la célèbre plate-forme NBA Top Shot, a annoncé une nouvelle entreprise avec “America’s game”.

Atterrissage pour Dapper Labs

Plus tôt cette semaine, le Sports Business Journal a annoncé que Dapper Labs cherchait à lancer un marché de jetons non fongibles (NFT) pour la National Football League (NFL). La plate-forme sera similaire à son jeu NBA Top Shot, proposant des objets de collection numériques sur le thème de la NFL. NBA Top Shot est déjà devenu très populaire et Dapper Labs espère reproduire le même exploit avec le jeu NFL.

Outre la plate-forme à venir, Sports Business Journal a également rapporté que l’entrée de Dapper Labs dans la NFL verrait la ligue et son association de joueurs acquérir une participation dans la société.

Bien que les termes de l’accord restent inconnus, des sources du média ont rapporté que cet accord pourrait faire de Dapper Labs la deuxième plus grande source de revenus numériques pour la NFLPA – derrière le jeu extrêmement populaire Madden NFL.

Le sport adopte la crypto, quoique lentement

Outre Dapper Labs, une autre entreprise qui a fait des vagues importantes sur la scène sportive est FTX – un échange de dérivés cryptographiques de premier plan. La société, qui a récemment obtenu une valorisation de 18 milliards de dollars, a signé des accords de parrainage majeurs avec de jeunes prospects et des superstars établies dans les deux ligues.

Cette année seulement, la légende de la NFL Tom Brady, le triple champion de la NBA Stephen Curry et bien d’autres ont signé des accords de parrainage avec FTX. Brady et Curry auraient également tous deux des participations dans l’échange. Les partenariats avec les stars du sport comprennent des accords de marketing et de licence, des initiatives caritatives et des programmes de sensibilisation à la crypto-éducation.

Cependant, alors que la NBA reste apparemment ouverte aux équipes et aux joueurs en partenariat avec des sociétés de cryptographie, la NFL pourrait montrer une certaine résistance. Plus tôt ce mois-ci, . a rapporté que la ligue avait interdit aux joueurs et aux équipes de faire des publicités et des parrainages liés à la cryptographie. Cela contraste fortement avec la NBA, qui a été largement libérale avec des équipes et des joueurs signant des accords avec des marques de crypto.

Comme l’expliquait le rapport, la NFL avait limité la vente de parrainages aux sociétés de commerce de crypto et aux NFT jusqu’à ce qu’elle puisse établir une stratégie pour l’art sur le thème du sport et les cartes à collectionner numériques.

« Il est interdit aux clubs de vendre ou d’autoriser d’une autre manière au sein des médias contrôlés par le club, des publicités pour des crypto-monnaies spécifiques, des offres initiales de pièces de monnaie, d’autres ventes de crypto-monnaies ou toute autre catégorie de médias en rapport avec la blockchain, les actifs numériques ou en tant que société de blockchain, sauf comme indiqué dans le présent politique », lit-on dans une directive partagée par le média.

L’accord Dapper Labs pourrait bien être la «stratégie» de la NFL, en particulier avec la ligue et l’association de ses joueurs prenant une participation dans l’entreprise. Il sera intéressant de voir comment l’accord se déroulera, notamment en termes de parts de revenus et d’autres aspects financiers.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.