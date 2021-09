Dapper Labs, soutenu par Warner Music Group, achève une levée de 250 millions de dollars

Dapper Labs, soutenu par Warner Music Group, a réalisé une augmentation de 250 millions de dollars. Crédit photo : Unsplash

Il y a deux ans, Warner Music Group a rejoint un tour de table de 11,2 millions de dollars pour le développeur de la blockchain Flow Dapper Labs, qui a créé les CryptoKitties et le marché de jetons non fongibles (NFT) NBA Top Shot. Maintenant, Dapper a annoncé la réalisation d’une augmentation de 250 millions de dollars.

Dapper Labs, basé à Vancouver, a détaillé son tour de financement d’un quart de milliard de dollars aujourd’hui, via un communiqué général. Le gestionnaire d’investissement basé à New York, Coatue, a dirigé le cycle, qui a également bénéficié du soutien de bailleurs de fonds existants tels que Google (via GV, anciennement Google Ventures) et Andreessen Horowitz, ainsi que de nouveaux investisseurs comme la société de capital-risque BOND.

L’afflux de capitaux arrive dans la foulée d'”une année de croissance exponentielle pour Dapper Labs”, a indiqué la société de trois ans, avec son “phare” NBA Top Shot ayant augmenté “30x en 2021” – dont plus de 780 millions de dollars en objets de collection ventes et plus de 1,1 million de comptes enregistrés.

Alors que Warner Music Group n’a pas participé à l’augmentation de 250 millions de dollars d’aujourd’hui, les supérieurs de Dapper ont reconnu le développement d’« expériences à venir » impliquant la blockchain Flow et le label Big Three – en plus des projets avec l’UFC d’Endeavor et la société de technologie d’avatar Genies. .

S’appuyant sur ce point, WMG a expliqué fin avril qu’il avait conclu un accord avec Genies pour donner vie à sa “liste d’artistes en tant qu’avatars”. Le «partenariat innovant» verra spécifiquement les actes de Warner Music «produire et distribuer des êtres virtuels qui facilitent la portée des fans sur des plates-formes immersives et des métavers».

De plus, les créateurs de WMG auront la possibilité de transformer “leurs moments culturels préférés ou leurs dernières activités artistiques en” Digital Wearables Drops “exclusifs que leurs fans peuvent posséder et utiliser pour toujours sur leur avatar Genie” dans le cadre de l’accord Genies, ont déclaré des supérieurs. , avec le marché correspondant fonctionnant « sur la Flow Blockchain de Dapper Labs ».

Bien que certaines données suggèrent que le marché des NFT musicaux se tarisse après un bon départ au premier semestre 2021, le capital – et l’intérêt très médiatisé – continuent d’atteindre l’espace.

Avant l’augmentation massive de Dapper, par exemple, la plate-forme NFT OneOf soutenue par Quincy Jones a levé 63 millions de dollars en financement de démarrage, contre une augmentation de 23 millions de dollars pour OpenSea et un tour de financement de 19 millions de dollars pour Bitski, Jay-Z ayant dirigé ce dernier.

Plus généralement, Warner Music Group – qui plus tôt cette semaine a vu ses actions toucher un prix record – a discrètement réalisé plusieurs autres investissements notables au cours des neuf premiers mois de 2021, y compris la série C de 52,5 millions de dollars d’Overwolf et rejoindre Roblox. Série H de 520 millions de dollars. Plus tôt ce mois-ci, Roblox a organisé «un concert virtuel interactif pionnier» de Twenty One Pilots.