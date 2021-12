DappRadar : 4 projets de métaverse ont généré 106 millions de dollars de ventes NFT la semaine dernière

Sandbox (SAND/USD), Decentraland (MANA/USD), CryptoVoxels et Somnium Space ont généré près de 160 millions de dollars de ventes NFT virtuelles au sol la semaine dernière, a rapporté DappRadar. Ce montant provenait de plus de 6 000 commerçants.

DappRadar a écrit dans un article de blog :

Sans aucun doute, Metaverse Land est la prochaine grande chose dans l’espace NFT. Avec des chiffres de vente record et des prix NFT en constante augmentation, les mondes virtuels sont le nouveau produit majeur de l’espace crypto. Cependant, ce n’est que la pointe de l’iceberg qui a poussé le terme Metaverse dans le courant dominant. Les mondes virtuels ont un potentiel énorme, et nous commençons tout juste à voir la gamme complète des cas d’utilisation pour la terre du métaverse.

Le bac à sable se taille la part du lion

Sandbox a représenté la majorité de ce volume de transactions avec un impressionnant 86,56 millions de dollars. Decentraland est arrivé deuxième avec 15,53 millions de dollars. CryptoVoxels et Somnium Space se sont classés troisième et quatrième avec 2,68 millions de dollars et 1,1 million de dollars. Tous les quatre fonctionnent sur la blockchain Ethereum (ETH / USD), bien que les projets à Solana (SOL / USD) prennent également de l’ampleur.

Decentraland avec le plus gros volume de ventes de terrains NFT

Decentraland a enregistré le plus gros volume de vente de terrains de NFT au cours du mois dernier, avec une parcelle composée de 116 parcelles de terrain dans le Fashion Street District qui s’est vendue pour l’équivalent de 2,7 millions de dollars en jetons MANA il y a un peu plus d’un an. Dans le même temps, The Sandbox a vendu un yacht de luxe symbolique pour l’équivalent de 666 000 $ d’éther.

Yat Siu, président et co-fondateur d’Animoca Brands, la société mère de Sandbox, a déclaré à CoinTelegraph dans une interview :

Facebook, dans sa tentative d’usurper le récit du métavers, a déclenché une réaction en chaîne de la part d’autres sociétés non Web 3.0 (telles que Microsoft) pour également annoncer leurs stratégies de métaverse et a créé un intérêt et une prise de conscience massifs. Bien que tout le monde ne comprenne pas vraiment ce que les droits de propriété numérique signifient, beaucoup d’entre eux s’y intéressent maintenant, et cela a créé une plus grande prise de conscience sur le net. Le bac à sable a capturé le récit d’un métaverse réel, dont vous pouvez réellement posséder une partie, et cela se reflète également dans le prix du jeton.

