DApps: la seule crypto-monnaie à acheter lorsque la bulle de crypto éclate

OK, vous pensez probablement que je suis un ours crypto, et que c’est le début d’une longue diatribe contre toutes les altcoins …

Source: Shutterstock

Loin de là.

Je suis un grand partisan de l’innovation et des crypto-monnaies – blockchain en particulier – représentent certaines des innovations les plus prometteuses de notre temps.

Tout comme Internet avant lui, la blockchain va fondamentalement remodeler le monde.

Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais à long terme, je suis très, très optimiste sur les crypto-monnaies.

Cela dit, nous sommes au milieu d’une bulle de crypto-monnaie non fondée.

Cette bulle persistera probablement encore quelques mois. Et, pour amener la comparaison Internet à sa conclusion naturelle, elle se terminera de la même manière que la bulle Internet de 2000 s’est terminée … avec un énorme crash de crypto-monnaie.

Voici l’histoire…

DeFi est l’avenir

J’adore les cryptos. Plus largement, j’aime la désintermédiation bénéfique rendue possible dans toutes les industries par la technologie blockchain.

Je ne vous ennuierai pas avec les détails de ce numéro. Mais, dans l’ensemble, la blockchain est sans doute la technologie la plus perturbatrice depuis Internet, le cœur de cette perturbation étant le registre centralisé et immuable de la blockchain.

Ce grand livre soigneusement conçu permet à des individus et des entités intrinsèquement peu fiables de créer collectivement des systèmes fiables, sans avoir besoin d’une autorité centrale – d’où le terme de «désintermédiation».

La blockchain permet aux humains de supprimer les intermédiaires des systèmes hérités et de les remplacer par un registre collectif.

Maintenant… pourquoi ferions-nous cela?

Parce que les intermédiaires sont souvent des preneurs de profits inutiles.

De plus, ils sont parfois sujets à la corruption (voir: la crise financière de ’08).

En les supprimant et en les remplaçant par une technologie automatisée et incorruptible (qui n’a pas besoin d’un chèque de paie), nous pouvons rendre les systèmes et processus actuels plus fiables, plus rapides et moins chers.

Les applications ici sont théoriquement infinies.

Une application de la technologie blockchain sur laquelle Wall Street bave actuellement est la création de devises compatibles blockchain – ou crypto-monnaies – pour créer une nouvelle ère de finance décentralisée (DeFi) cela n’implique pas les grandes banques comme intermédiaires à but lucratif.

Et DeFi est l’avenir.

La plus grande opportunité dans les crypto-monnaies en ce moment

DeFi, cependant, n’est pas l’endroit où je vois le plus d’avantages dans la mégatendance blockchain / crypto-monnaie.

Après tout, DeFi est destiné à désintermédier les banques, comme Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo. Ce sont des entreprises de plusieurs centaines de milliards de dollars. L’opportunité de perturbation est énorme.

Mais il y a d’autres cryptos qui, à mon avis, pourraient fournir des rendements massifs à long terme. J’ai partagé des détails sur l’un de mes favoris via le Daily 10X Stock Report, où j’écris chaque jour sur une nouvelle opportunité soutenue par une mégatendance. Cliquez ici pour obtenir toutes les informations sur la façon de rejoindre et commencer à découvrir où je vois le plus d’opportunités dans cette opportunité de crypto rarement évoquée et au-delà.

Et, à l’heure actuelle, il y a une opportunité beaucoup, beaucoup plus grande de désintermédier les titans de la technologie, comme Alphabet et Amazon, qui sont des entreprises d’un billion de dollars.

C’est pourquoi j’aime l’idée de «dApps», ou applications décentralisées.

Les DApps sont des applications logicielles construites sur la blockchain. Cela peut être n’importe quelle application. Une application multimédia vidéo, comme YouTube. Une application conducteur-pilote, comme Uber. Une application de diffusion de musique, comme Spotify.

Le lien central est que ces applications sont codées sur la blockchain – et par conséquent, il n’y a pas d’autorité centrale qui «exécute» l’application et gagne de l’argent grâce à l’application, que ce soit via des ventes d’abonnements ou des publicités numériques. En supprimant cette autorité centrale, les dApps créent une nouvelle génération d’applications logicielles vraiment gratuites.

Souvent, ces dApps ont des crypto-monnaies sous-jacentes qui sont utilisées comme une forme de monnaie intégrée à l’application dans les dApps, ou un jeton d’incitation pour les développeurs d’applications et les participants à la blockchain.

La valeur appréciable de ces cryptos représente la valeur économique de la dApp, c’est-à-dire qu’au lieu que les fabricants d’applications gagnent de l’argent grâce aux ventes d’annonces numériques, ils gagnent de l’argent en possédant la crypto-monnaie de la dApp, qui prend de la valeur à mesure que de plus en plus de gens utilisent la dApp.

Je crois fermement que les dApps vont tout perturber. Le futur YouTube sera une dApp. Le futur Uber sera un dApp. Le futur Spotify sera un dApp.

La plupart, sinon la totalité, des applications à l’avenir seront des dApps.

Qui survit à la bulle de crypto-monnaie

Cela signifie qu’il est temps de sortir et d’acheter un tas de crypto-monnaies liées à dApp… n’est-ce pas?

Pas si vite.

Les crypto-monnaies sont là où se trouvaient les startups Internet il y a environ 22 ans: dans une grande bulle, cela va éclater, laissant la plupart des cryptos gonflés aujourd’hui avec une valeur nulle.

Considérez simplement… en 2000, le Nasdaq comptait 5 000 entreprises technologiques dans l’indice… en 2003, environ 1 000 d’entre elles avaient déposé le bilan, tandis que la plupart des autres avaient été acquises à une fraction de leur valeur maximale.

Bien sûr, Internet a fini par devenir le futur, et de la bulle dot-com ont émergé des titans de l’internet d’un billion de dollars comme Amazon et Alphabet. Mais le fait est que toutes les «récompenses» d’Internet ont été accaparées par une poignée d’entreprises, et que la plupart des startups Internet en 1999 ont perdu leurs chemises aux investisseurs.

Vous verrez le même rodéo jouer avec les cryptos.

Les cryptos sont l’avenir. Mais toutes les «récompenses» de cet avenir seront monopolisées par quelques cryptos puissants. Quatre-vingt-dix pour cent des pièces disponibles aujourd’hui seront sans valeur dans quelques années – et pourtant toutes sont valorisées pour la domination mondiale.

Tu ne me crois pas? Regardez Dogecoin. Il a été créé en 2013 comme une blague. Maintenant, il a une capitalisation boursière de 40 milliards de dollars. C’est insoutenable.

Le marché de la cryptographie est aujourd’hui rempli de spéculations téméraires. Pas une seule fois dans l’histoire du capitalisme, la spéculation incontrôlée ne s’est avérée durable. Un crash arrive. La plupart des crypto-monnaies plongeront en valeur.

Et pourtant… des décombres… quelques crypto-monnaies super fortes émergeront qui changeront fondamentalement le monde au cours des deux prochaines décennies… et transformeront les premiers investisseurs en «Crypto Millionaires».

Conclusion sur les crypto-monnaies à acheter

La clé pour devenir riche sur le marché de la cryptographie est donc d’acheter les bonnes crypto-monnaies – les crypto-monnaies les plus avancées sur le plan technologique avec les applications les plus à valeur ajoutée.

Lesquels font la coupe?

Heureusement pour vous, je viens de commencer à mettre en évidence certaines des crypto-monnaies de la plus haute qualité mais toujours sous le radar du marché dans mon rapport quotidien sur les actions 10X, qui donne aux lecteurs un choix de titres potentiel 10X (ou, dans ce cas, «crypto» pick) chaque jour, le marché est ouvert.

Je pense que les cryptos que mon équipe et moi-même mettons en évidence là-bas représentent le meilleur de ce secteur … les cryptos qui résisteront au crash de la crypto-monnaie à venir … et en sortiront prêts à monter en flèche 10X, 100X ou 1000X au cours des deux prochains décennies.

Ces cryptos représentent l’avenir.

Pour y accéder, cliquez sur ici.

A la date de publication, Luke Lango ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries en hyper croissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est ainsi que son rapport quotidien 10X a obtenu en moyenne un rendement ridicule de 100% sur toutes les recommandations depuis son lancement en mai dernier. Cliquez ici pour voir comment il le fait.