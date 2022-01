Darcey ‘Confused’ retrouve Georgi après sa rupture dans un aperçu exclusif de la première de la saison

Darcey Silva ne peut s’empêcher d’être « confus » lors de ses retrouvailles avec l’ex-fiancé Georgi dans un aperçu exclusif de PopCulture.com de la première de la saison de Darcey & Stacey le mardi 10 janvier. La star de TLC, qui a annulé les choses avec son beau bulgare après avoir appris qu’il était toujours légalement marié à la fin de la saison dernière, accepte de rencontrer Georgi à New York au début de la nouvelle saison, mais elle est nerveuse à propos de ce qu’il a à dire sur leur relation – et son nouveau nez.

Georgi accueille Darcey avec un pique-nique et un bouquet de fleurs, mais l’ancien de 90 Day Fiancé admet qu’il est « très gênant » de se retrouver face à face. « Je ne sais même pas si je devrais le serrer dans mes bras ou s’il devrait me serrer dans ses bras », dit-elle à la caméra, « comme si nous étions des étrangers ou quelque chose du genre ».

Georgi dit à son ex à quel point il est heureux de la voir, mais Darcey est bouleversé par ses gestes romantiques. « Très confus. Il sait déjà que j’ai rompu avec lui. Je veux dire, c’est bien, mais ce n’est pas pour ça que j’ai accepté de rencontrer Georgi aujourd’hui.

Georgi dit ensuite à Darcey à quel point elle est belle, incitant la créatrice de House of Eleven à parler franchement de sa récente intervention de chirurgie plastique. « Oui, j’ai eu un nouveau nez, Georgi, » lui dit-elle, insistant pour qu’il garde ses mains loin d’elle pendant qu’il guérit. « Non, je suis comme [a] petit enfant. J’ai besoin de toucher à tout », répond-il, auquel Darcey riposte, « Vous ne touchez pas en ce moment. Non, vous ne touchez pas à ces marchandises. »

Malgré la réponse impertinente de Darcey, Georgi se sent bien à l’idée de retrouver son ex. « La voir en personne pour [the] la première fois depuis la chirurgie, c’est comme [a] nouvelle et meilleure version d’elle », a-t-il déclaré à la caméra. « Elle est comme le soleil et si elle [makes] elle plus [confident], c’est super. » Il ajoute à Darcey qu’il se sent toujours mal à propos de la façon dont ils se sont séparés, s’excusant de l’avoir blessée. « Je suis un être humain et j’ai aussi des sentiments et j’ai été blessé, et je réagis de manière excessive[ed] », plaide Georgi. Que réserve l’avenir à ces deux anciens tourtereaux ? Darcey et Stacey reviennent pour une toute nouvelle saison le mardi 10 janvier à 20 h HE sur TLC.