Darcy Sears sur ‘Varsity Blues’ ‘Memba Her ?!

natif du New Jersey Ali Larter a eu une longue liste de rôles notables dans le secteur du divertissement … mais elle n’avait que 22 ans lorsqu’elle a décroché son rôle de petite amie et capitaine du quart-arrière Darcy Sears – qui surprend le QB prometteur (et téléspectateurs) en enfilant un bikini à la crème fouettée – dans le film pour adolescents de 1999 « Varsity Blues ».

‘VB’ regorgeait d’acteurs prometteurs, dont Paul Walker en tant que star QB et le petit ami de Darcy, Lance Harbor … et bien sûr James Van Der Beek comme le gars qui ne veut pas de ta vie, Jonathan « Mox » Moxon.