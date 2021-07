Dard de l’ancien médecin de Chelsea à Mourinho

09/07/2021 à 20:11 CEST

La fléchette empoisonnée qu’Eva Carneiro a voulu lancer sur José Mourinho. “Six ans plus tard, je profite à nouveau du football”, a déclaré l’ancienne médecin de Chelsea sur ses réseaux sociaux. Mettons-nous en contexte. Tout se joue en 2015, dans un match entre Chelsea et Swansea, avec Mou à la barre du banc « bleu » et où les Londoniens cherchent la victoire dans les dernières minutes.

Dans ceux-ci, Hazard tombe blessé et Carneiro n’hésite pas à l’assister sur le terrain de jeu. Là, l’entraîneur portugais était furieux, compte tenu du fait que le Belge n’avait subi aucun incident majeur et que la seule chose que la présence de Carneiro a fait a été de perdre du temps contre les intérêts des “bleus”.

Ainsi, lors d’une conférence de presse, Mourinho a largué la bombe : “Je ne suis pas content du personnel médical car même si vous êtes médecin, vous devez savoir lire un jeu”. Après cette rencontre, Carneiro a été séparé de Chelsea et quelques semaines plus tard, son départ a été officialisé.

Le médecin a pensé poursuivre à la fois le club et l’entraîneur portugais, mais il a finalement reculé et tout s’est soldé par un échec. Aujourd’hui, six ans plus tard, Carneiro en a profité pour lancer une fléchette sur les Portugais.