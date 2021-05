Darder manquera la journée d’ouverture de Primera en raison d’une suspension

26/05/2021 à 20:01 CEST

Sergi Darder Il ne sera pas contre Alcorcón le dernier jour de la ligue Segunda ou lors de la séance d’ouverture de la Primera la saison prochaine. Donc ce sera après le comité de compétition a décidé de lui sanctionner deux matches pour avoir dit, vraisemblablement, “Je chie sur ta grand-mère & rdquor; à l’arbitre De la Fuente Ramos.

La sanction du Comité correspond «pour des attitudes de mépris ou de mépris envers les arbitres», qui prévoit entre deux et quatre matches de sanction. Darder a été expulsé lors de la dernière étape du match contre Tenerife et il s’est déjà défendu plus tard à son incrédulité à l’action.

“Je me sens très impuissant. Quand il restait peu de chose pour la fin, j’ai dit à haute voixà “ il se moque de nous ”, en référence au gardien de Ténérife et leur perte de temps constante. À ma grande surprise, l’arbitre est venu vers moi et a décidé de m’expulser. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m’a dit que c’était pour lui avoir dit «je chie sur ta grand-mère». Ce n’est pas vrai & rdquor;, arguait celui d’Artà.

“Je n’ai jamais dit cela à aucun moment, et j’espère qu’en profitant du fait qu’il n’y a pas de public, l’audio de mes propos pourra être retrouvé et l’erreur corrigée pour que je puisse aider mes coéquipiers lors du dernier match de la saison ”, a-t-il ajouté. Malheureusement pour lui, le club n’a pas pu nier sa version.

«Nous considérons cela comme une grande injustice, une erreur flagrante de l’arbitre. Il n’a pas dit ça, mais nous n’avons pas pu le prouver & rdquor;, a-t-il assuré José Maria Duran aujourd’hui lors d’une cérémonie au stade RCDE.