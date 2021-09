Daredevil est-il dans Spider-Man : No Way Home ? Charlie Cox ne le niera pas

La star de Daredevil, Charlie Cox, a refusé de minimiser les rumeurs selon lesquelles il apparaîtrait dans Spider-Man: No Way Home.

S’exprimant sur l’émission Steve Varley pour sa nouvelle série télévisée Kin, on a demandé à Cox s’il était au courant des spéculations entourant un camée Daredevil / Matt Murdock dans No Way Home.

Cox, qui a admis que sa mère et sa femme l’avaient tenu au courant des rumeurs, a semblé s’énerver alors qu’il tentait de discréditer la conjecture. Découvrez le clip en question à partir de 9h00 ci-dessous :

Sur les rumeurs sur l’apparition de Daredevil dans No Way Home, Cox a déclaré: “Je le vois comme un énorme, énorme … cela me rend très reconnaissant que les gens se soucient autant. Vous savez, cela me fait … je me sens comme… je ne voudrais pas gâcher quelque chose de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire ?

“Alors, alors… ça me rend un peu anxieux à cet égard donc c’est… c’est une chose difficile à dire. Je suppose que ce que je peux dire, c’est que tout le monde, moi y compris, va devoir attendre et voir ce qui se produit.”

Dans une interview séparée avec ComicBook.com, Cox était plus sûr d’un aspect particulier de la première bande-annonce de No Way Home. Lorsqu’on lui a demandé si la personne aux manches retroussées, à 0:31 dans le teaser, était Matt Murdock, Cox a simplement répondu: “Je peux vous promettre que ce ne sont pas mes avant-bras.”

Analyse : Daredevil figurera-t-il dans Spider-Man : No Way Home ? Tous les signes indiquent oui

(Crédit image : Sony Pictures)

Malgré les meilleurs efforts de Cox, ses citations n’ont fait que convaincre les fans que Daredevil (ou Matt Murdock, au moins) fera une apparition dans Spider-Man: No Way Home.

Après que ses commentaires aient émergé en ligne, les réponses des fans de Marvel dans divers fils de discussion Reddit montrent que beaucoup pensent que Murdock apparaîtra – même s’il ne s’agit que d’une apparition de cinq à 10 minutes.

Même avant l’arrivée de la première bande-annonce de No Way Home fin août, il y avait eu de nombreuses spéculations selon lesquelles Cox reprendrait son rôle de Murdock dans la suite de Spider-Man.

De nombreux journalistes et leakers, dont Brandon Davis et Charles Murphy, avaient suggéré que Cox avait été vu sur le tournage de No Way Home en décembre 2020 et janvier 2021. Depuis lors, des rumeurs persistent sur le rôle de Cox dans le film, avec même le président de Marvel Studios, Kevin. Feige semblant extrêmement timide face à de telles spéculations en début d’année.

L’arrivée du multivers offre également à Marvel et à Sony des possibilités illimitées pour Marvel de s’appuyer davantage sur le service des fans.

Les deux studios ont le potentiel d’apporter des itérations de personnages préférés des fans, tels que Cox’s Murdock, dans le MCU. Marvel et Sony pourraient simplement déclarer que leur inclusion est un sous-produit de la rupture des barrières entre les univers, ce qui permet aux personnages de saigner dans d’autres réalités et dimensions.

Nous avons déjà vu cela jouer dans l’émission Disney Plus de Loki. Les croisements devraient se poursuivre dans No Way Home et Doctor Strange 2, et ils pourraient faire partie d’autres productions MCU à venir, notamment Secret Invasion et Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Notre opinion? Cox apparaîtra dans No Way Home dans une certaine mesure. Il a peut-être dit que ce ne sont pas ses avant-bras dans la première bande-annonce, mais cela ne veut pas dire qu’il n’apparaîtra pas du tout.

Il y a trop de rumeurs crédibles qui suggèrent le contraire et Cox, avec l’opportunité parfaite de nier qu’il se présenterait, n’a pas versé d’eau froide sur cette spéculation croissante. Compte tenu de toutes les preuves, nous sommes convaincus qu’il fera une apparition.

De toute façon, nous n’aurons pas longtemps pour le savoir. Spider-Man : No Way Home arrive en salles le 17 décembre.