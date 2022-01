Daredevil pourrait apparaître partout dans le MCU après ses débuts dans No Way Home

Moins de deux semaines avant la première de Spider-Man: No Way Home, le patron de Marvel, Kevin Feige, a confirmé que Charlie Cox jouerait Daredevil dans le MCU. « Si vous deviez voir Daredevil dans les choses à venir, Charlie Cox, oui, serait l’acteur jouant Daredevil », a déclaré Feige à l’époque. « Où nous voyons cela, comment nous voyons cela, quand nous voyons cela, reste à voir. » À ce stade, tous les fans de Spider-Man étaient au courant des rumeurs selon lesquelles Cox ferait une apparition dans No Way Home. Même l’acteur a eu du mal à démentir ces rumeurs dans les interviews qui ont précédé la première. Et No Way Home livré.

Maintenant que Daredevil a officiellement rejoint le MCU, les fans meurent d’envie de voir Marvel faire revivre Daredevil. Marvel n’a encore fait aucune annonce. Mais les rumeurs disent que nous verrons Cox jouer Matt Murdock / Daredevil dans plusieurs aventures MCU passionnantes, y compris Spider-Man 4. Remarquez, quelques spoilers pourraient suivre ci-dessous.

Le retour de Daredevil

Alors que le camée de Charlie Cox n’était pas un secret bien gardé de No Way Home, l’apparition de Kingpin (Vincent D’Onofrio) dans Hawkeye était mieux gardée. En quelques jours seulement, Marvel a relancé deux personnages Marvel préférés des fans qui ne faisaient pas partie du MCU.

L’émission Netflix Daredevil était incroyablement populaire, c’est probablement pourquoi Marvel a décidé de ramener Cox et D’Onofrio. Il n’y a pas que Daredevil que les fans ont adoré. Wilson Fisk de D’Onofrio était également un moment fort du spectacle. Dans cet esprit, nous n’avons pas encore déterminé si la série Netflix est le canon MCU. Les rapports précédant No Way Home indiquaient que Marvel voulait donner au personnage un redémarrage en douceur. Le studio utiliserait les mêmes personnages et une partie du développement des personnages de l’émission Netflix sans intégrer ces histoires directement dans le MCU.

Le multivers permet à Marvel de faire ce qu’il veut avec les propriétés Netflix. Il peut considérer ces histoires comme des univers alternatifs. Mais ces univers alternatifs peuvent être assez similaires à la chronologie principale du MCU. C’est ainsi que vous obtiendrez des personnages familiers de Daredevil et Kingpin dans le MCU. Ils peuvent ressembler et ressembler aux variantes de Netflix. Mais Marvel pourrait les utiliser pour raconter de toutes nouvelles histoires.

Peter Parker, Ned et MJ dans Spider-Man: No Way Home trailer 2. Source de l’image: Sony

On verra Daredevil partout dans le MCU

Mais nous prenons de l’avance sur nous-mêmes. Il faudra quelques années avant que le premier projet Daredevil autonome dans le MCU se déroule, donc les fans sont prêts pour un jeu d’attente.

La bonne nouvelle est que Marvel aurait utilisé Daredevil de Charlie Cox « partout » jusque-là. C’est ce qu’une source de Murphy’s Multiverse a déclaré au blog il y a quelques mois lorsqu’on lui a posé des questions sur l’avenir de Cox dans le MCU. La même source a apparemment confirmé le retour de Daredevil au MCU en décembre 2020.

Le blog a noté les différentes propriétés MCU où il est logique de voir Daredevil apparaître. La liste comprend She-Hulk, Echo, Armor Wars, Spider-Man 4 et Daredevil. Les rumeurs ont déjà mentionné certains de ces camées et qu’ils pourraient être plus que des camées.

Daredevil apparaissant dans Echo est le plus logique, étant donné le lien étroit entre Echo (Alaqua Cox) et Kingpin. De plus, nous nous attendons à ce que Marvel et Sony mettent Daredevil dans Spider-Man 4 compte tenu des événements de No Way Home. Nous savons par Feige que le prochain film de Spidey est déjà en préparation. Et Spider-Man (Tom Holland) est resté à New York, ce qui signifie qu’il errera dans les mêmes rues que Daredevil protège.

De plus, une grosse fuite de She-Hulk a récemment déclaré que Matt Murdock affronterait Jennifer Walters (Tatiana Maslany) dans l’émission télévisée. Les deux personnages pourraient être impliqués de manière romantique, selon la même fuite. Rien n’est pourtant officiel. Mais si ces rumeurs sont exactes, la prochaine apparition de Daredevil dans le MCU sera She-Hulk, qui devrait être diffusée sur Disney Plus à un moment donné cette année.