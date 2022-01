Daria Gavrilova obtient sa place pour le tour suivant après avoir remporté le tour de qualification

01/03/2022

Le à 04:45 CET

Le joueur australien Daria gavrilova, numéro 421 de la WTA, a rempli les pronostics en remportant la précédente ronde de qualification du tournoi WTA 500 de Adélaïde pour 7-5, 3-6 et 6-4 en deux heures et quatorze minutes pour Katie Boulter, joueuse de tennis britannique, numéro 149 de la WTA. Avec ce résultat, la gagnante ajoute de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer au tournoi WTA 500 de Adélaïde.

Dans le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde), une phase de pré-qualification est effectuée que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent passer pour participer au tournoi officiel. Dans celui-ci, en particulier, 48 joueurs s’affrontent, dont 24 vont en finale entre ceux classés directement, ceux qui surmontent les phases précédentes du tournoi et les joueurs invités. Il se déroule également entre le 2 et le 9 janvier sur un court extérieur en dur.