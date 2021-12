Darian Weeks remplace Matt Brown et affronte Bryan Barberena à l’UFC Vegas 44

Avec Marron mat pour un positif de COVID-19[FEMININE Darian Weeks fera face Bryan Barberena à l’UFC Vegas 44.

Le changement a été révélé par ADN MMA l’après-midi de ce mardi et annoncé plus tard par l’organisation.

Semaines, fera ses débuts officiels dans l’Octogone. Le natif de Missouri il est invaincu dans ses cinq combats. Dans son dernier combat, il a mis KO Craig Farley au ZPH 99. Darien s’est fait connaître dans le circuit régional de la États Unis et pour son équilibre debout et au tapis, avec 3 victoires pour KO / TKO et 2 en guise de complétion.

Barberena, cherchera à mettre fin à sa mauvaise phase. L’Américain d’origine colombienne a remporté l’un de ses quatre derniers combats. Bryan vient de perdre par décision majoritaire devant Jason witt au UFC sur ESPN 28. Avant ce combat, il a battu Antoine lierre par décision unanime en UFC Tampa.

UFC Vegas 44 Il se tiendra ce samedi dans le Sommet de l’UFC de Le Vegas, Nevada.

