Darias précise que l’isolement de 7 jours concerne les personnes infectées asymptomatiques

29/12/2021

Le à 20:08 CET

Nieves Salinas

La ministre de la Santé, Carolina Darias, est apparue cet après-midi lors d’une conférence de presse après la célébration de la dernière Conseil Interterritorial de cette année. Une réunion télématique avec les conseillers régionaux d’une importance particulière après la décision, annoncée quelques heures auparavant, du Commission de santé publique de baisser le période d’isolement des positifs pour covid-19 de 10 à 7 jours. Une mesure que la ministre a souligné qu’elle a été prise à l’unanimité et qui, a-t-elle précisé, entrera en vigueur dès demain et concerne les personnes asymptomatiques. Ceux qui sont positifs et présentent des symptômes, selon Santé, seront considérés comme malades et devront rester isolés pendant dix jours.

Avec des données d’hier, mardi, celles de mercredi n’ayant pas encore été publiées, le ministre a admis qu’il y a eu « une augmentation significative » de l’incidence cumulée à 14 jours à compter d’hier (pour lundi). L’Espagne a ajouté un nouveau record en une semaine de sommets quotidiens, avec une incidence de 1 360 cas (154 points de plus que lundi). Selon la mise à jour des données du ministère de la Santé ce jour-là, l’augmentation des infections n’a toujours pas eu d’effet immédiat en pression hospitalière dans la même mesure que lors des vagues précédentes : en USI le taux d’occupation est de 18,71 %, tandis qu’en étage il est de 8,06 %. Plus préoccupante est la situation des unités de soins intensifs en Catalogne, avec un taux d’occupation de 36,6%, suivies de celles du Pays basque (25,4%), de la Communauté valencienne (24%) et de Castilla y León (23,4%).

Ce même mardi, alors que le président du gouvernement, Pedro Sánchez, avançait, les techniciens de la santé prendraient une décision concernant une réclamation que la Communauté de Madrid avait déjà soulevée : raccourcir l’isolement à domicile des personnes séropositives. Il est vrai que Madrid a demandé de réduire ce confinement de 10 à 5 jours, conformément à ce que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC) conseillent déjà et, enfin, les techniciens de la Santé ont choisi pour une option plus conservatrice : sept jours.

Ainsi, avant l’ouverture du Conseil interterritorial, la Commission de santé publique a décidé à l’unanimité de tous ses membres, d’abaisser la période d’isolement des positifs à 7 jours. De cette façon, les personnes positives au covid-19 devraient être isolées pendant 7 jours au lieu des 10 actuels. De la même manière, les contacts qui nécessitent une quarantaine (c’est-à-dire ceux personnes non vaccinées qui sont en contact étroit avec un positif) abaissent également leur période de quarantaine à sept jours.

Recommandation d’experts

El Periódico de España a contacté différents spécialistes ce mardi pour connaître leur avis concernant ce raccourcissement de la période d’isolement des positifs au COVID-19 qui, quelques heures plus tard, serait entériné par la Commission de la santé publique. Le président de l’Association espagnole de vaccination (AEV), Amos García Rojas, a averti que, dans le scénario actuel, les mesures doivent être articulées en fonction des réalités épidémiologiques. « En ce moment, la réalité nous dit que la variante omicron a une période d’incubation plus courte et, par conséquent, cette quarantaine pourrait être liée à cette diminution de la période d’incubation », a-t-il souligné.

Dans la lignée de ce qui a finalement été approuvé par la Santé, le vaccinologue a opté pour un isolement modéré qu’il estimait devoir être d’une semaine. « Le sensé, à mon avis, serait de le réduire, par exemple, à une semaine qui est un délai raisonnable. Je le répète, ne pas sauter dans le vide, mais allez toujours jeu par jeu« , a indiqué l’expert à ce journal.

Changements de protocole par omicron

En seulement dix jours, avec l’expansion d’omicron à une vitesse vertigineuse, le Commission de la santé publique du Conseil interterritorial a été contraint d’approuver nouvelles mesures relatives à la fois aux quarantaines de cas restreints et aux isolats de cas positifs.

Le 21 décembre, l’agence a décidé de modifier le document « Stratégie de détection précoce, de surveillance et de contrôle du COVID-19 », dans sa mise à jour du 1er décembre, et de supprimer les quarantaines à domicile de 10 jours des contacts étroits du positif, une mesure que la Communauté de Madrid avait également défendue auparavant.