Darío Benedetto pourrait revenir à Boca Juniors

22/04/2021 à 19:17 CEST

Alberto Teruel

Darío Benedetto ne passe pas un bon moment à l’Olympique de Marseille. L’attaquant argentin semble avoir perdu son nez de but, et l’arrivée d’Arkadiusz Milik a considérablement réduit sa présence à onze. Ces deux facteurs ont conduit à des rumeurs sur son avenir, et divers médias français estiment que Sampaoli ne l’aura pas pour la saison prochaine.

Pendant cette saison, il semble que Benedetto ait de la poudre à canon humide. L’attaquant argentin a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues, mais a à peine vu la porte à 5 reprises. Ce problème de but a conduit Marseille à prendre la décision de se rendre sur le marché d’hiver pour faire signer Milik, qui en seulement 11 matchs a déjà égalé les records de son coéquipier.

La situation compliquée de l’attaquant argentin a alimenté les rumeurs sur un éventuel changement de décor. Les rumeurs ont augmenté en raison d’une interview accordée par Benedetto lui-même à «La Jugada». “Le désir de retourner à Boca est toujours là. Je suis venu avec ma famille en France mais nous avons promis de revenir un jour. Actuellement, je suis heureux à Marseille, je réalise mon rêve de jouer en Europe et je l’apprécie beaucoup. “

Benedetto a vécu sa scène la plus prolifique dans le club historique argentin. Défendant les couleurs de Boca, l’attaquant a marqué 39 buts en 68 matchs et souhaite étendre ses records à l’avenir. «Revenir à Boca ne correspond pas à moi, mais au conseil d’administration. Mais comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je suis sûr que je reviendrai à Boca, en tant que joueur ou en tant que fan.& rdquor;.