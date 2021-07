Dario Saric se blesse au genou et laisse la rotation des Suns touchée

07/08/2021 à 05:23 CEST

Dario Saric manquera le reste de la finale de la NBA après blessure du ligament croisé antérieur du genou droit, une défaite importante qui laisse la rotation intérieure des Phoenix Suns touchée. “C’est l’une de ces situations qui vous brise littéralement le cœur”, a déclaré l’entraîneur des Suns Monty Williams aux médias mercredi après l’entraînement de son équipe.

Les Suns ont profité de la finale NBA contre les Milwaukee Bucks (1-0) après avoir remporté le premier match (118-105) mardi, qui s’est joué à Phoenix (USA). Saric est sorti sur le terrain dans la dernière partie du premier quart mais a dû prendre sa retraite en raison de problèmes physiques après avoir joué seulement deux minutes. Les Suns ont confirmé mercredi la gravité de la blessure du Croate, qui était le remplaçant naturel du centre de départ Deandre Ayton dans le cadre de la rotation de l’équipe de Phoenix.

“Je voulais vraiment jouer ces finales”, a déclaré Williams à propos d’un Saric qu’il a qualifié de “travailleur acharné” et de “mec incroyable”. L’entraîneur a admis que Saric a un long chemin à parcourir pour récupérer, mais était confiant dans la capacité de son joueur à travailler. “Nous savons qu’il reviendra et qu’il reviendra encore mieux”, a-t-il déclaré.

Chris Paul a également exprimé sa tristesse face à la perte de son partenaire. “J’ai parlé avec Dario ce matin quand je suis arrivé et j’ai entendu cela de sa voix … C’est un gars qui ne se soucie que de l’équipe”, a déclaré le meneur. “C’est l’un des nôtres, c’est notre frère. C’est dur, c’est dur”, a-t-il ajouté. De plus, le gardien Devin Booker a déclaré que les Suns allaient manquer “l’énergie” et “sa présence” de Saric sur et en dehors du terrain.

Saric a récolté en moyenne 8,7 points, 3,8 rebonds et 1,3 passes décisives en saison régulière en 17,4 minutes par match. Sa contribution a diminué en séries éliminatoires, où jusqu’à présent il avait en moyenne 4,5 points, 2,5 rebonds et une passe décisive en 10,5 minutes par match.

Les Suns ont deux scénarios à venir pour remplacer Saric: compter sur le centre Frank Kaminsky en remplacement du banc ou opter pour un cinq inférieur pendant le temps mort d’Ayton.

Le deuxième match de la finale entre les Suns et les Bucks se jouera jeudi également à Phoenix.