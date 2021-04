Darius Garland a le meilleur score de sa carrière et rejoint un club sélect avec Lebron et Irving

Guirlande Darius C’est l’une des grandes révolutions de la saison NBA 2021, formant un futur duo très intéressant avec Sexton. Le talentueux garde a eu un match impeccable contre les San Antonio Spurs, marquant le meilleur score de sa carrière professionnelle: 37 points, complété par 5 3 points en 10 tentatives et 7 passes décisives. Seuls deux hommes dans l’histoire de Les Cavaliers de Cleveland ils avaient marqué 35 points dans un match avant leur 22e anniversaire: Lebron James et Kyrie Irving. Grands mots.

Darius Garland ce soir:

37 PTS (plus haut en carrière)

7 AST

14-22 FG

5-10 3P

Il rejoint LeBron James (6x) et Kyrie Irving (2x) en tant que seuls joueurs des Cavs avec plus de 35 points et 5+ trois dans un match avant d’avoir 22 ans. Pic.twitter.com/SRTy4K9vOf

– StatMuse (@statmuse) 6 avril 2021