Darius Garland, le vaisseau amiral de la flotte des Cavaliers

Les Cavaliers de Cleveland il est sérieux, et il veut le montrer cette saison. La franchise de l’Ohio, malgré le fait que beaucoup l’ont placée comme l’un des principaux candidats à recourir au « tank » pour affronter le parcours 2021/22, est l’une des surprises les plus frappantes de l’ensemble NBA.

Les Cavs sont actuellement 6e de la Conférence Est avec une fiche de 13-10, devant des franchises comme les Charlotte Hornets, les Philadelphia 76ers, les Boston Celtics, les Atlanta Hawks et les New York Knicks. Cela ne se comprend que grâce à la forme de l’équipe dirigée par JB Bickerstaff au cours de la dernière semaine et demie.

Cleveland a accumulé quatre victoires lors de ses quatre derniers matchs joués, et avec un nom bien en vue : Guirlande de Darius. Le meneur de 21 ans sait embrasser à la perfection le meneur de jeu de la franchise, notamment après la grave blessure de Collin Sexton (qui ratera le reste de la saison) et le rôle de sixième homme de Ricky Rubio.

Dans cette séquence de victoires consécutives, Garland a récolté en moyenne 23,0 points et 9,3 passes décisives (y compris une brillante performance de 32 points, huit rebonds et 10 passes décisives lors de son dernier match). Et pas seulement cela ; Il se montre très sûr de lui dans les tirs en tout genre : 54,7% de tirs sur le terrain, 54,2% de triples et 90% de tirs francs.

GUIRLANDE DARIUS –

4e victoire consécutive des Cavs – 32 points (haute saison)

10 passes décisives (niveau de jeu élevé)

8 rebonds

65% de tir

83 % trois (5)

Lancer 100% gratuit pic.twitter.com/ykrbHZWFe0 – Ballislife.com (@Ballislife) 4 décembre 2021

Un « frontcourt » à la hauteur

La bonne chose à propos de ces Cleveland Cavaliers, c’est la performance des « gros » joueurs, qui ne sont pas loin du rythme de compétition de Darius Garland. Jarrett Allen, Evan Mobley et Lauri Markkanen ont tous réussi à s’adapter parfaitement les uns aux autres. Sans aucun doute, cette équipe sera l’une des très rares à surveiller dans un avenir à long terme en NBA.