Darius McCrary fiancé à l’ex-femme de Rick James à la suite de la controverse sur Sydney Starr

* étoile « Family Matters » Darius McCrary a récemment déclenché des rumeurs selon lesquelles il sortait avec un influenceur trans homme-femme Sidney Starr après s’être embrassé lors d’une séance photo.

L’acteur a nié sortir avec Sidney et a révélé dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux qu’il était fiancé, mais il n’a pas révélé qui est son fiancé.

Selon Rhymes with Snitch, Darius est fiancé à Rick James‘ ex-femme Tanya Hijazi.

Tel que rapporté par SandraRose, Rick et Tanya ont commencé à sortir ensemble en 1990 et leur seul enfant, leur fils Tazman James, est né en 1993.

Voici plus de la sortie:

Le couple a été condamné à la prison pour avoir kidnappé et torturé une femme de 24 ans lors d’une consommation de drogue d’une semaine. En liberté sous caution, le couple a kidnappé et battu une autre femme pendant 20 heures. Ils se sont mariés en 1996 et ont finalement divorcé en 2002.

James est décédé de causes naturelles en 2004 à l’âge de 56 ans. Tanya ne s’est jamais remariée.

Darius a été marié trois fois à des femmes qui prétendent qu’il était physiquement violent. On ne sait pas comment il a rencontré l’ex-femme de Rick James.

Pendant ce temps, nous avons signalé plus tôt que bien que Sidney ait affirmé qu’ils se fréquentaient depuis près d’un an, un représentant de Darius a déclaré qu’il s’agissait de la tentative «désespérée» de Sidney de revenir à la télé-réalité.

Le représentant confirme que le couple s’est rencontré lors du tournage de « STAR » sur FOX en 2017 et qu’ils sont amis depuis, mais le représentant prétend qu’elle ment sur la nature de leur relation.

Dans une déclaration obtenue par The Shade Room, le représentant a déclaré: « McCrary a gardé une amitié amicale avec Starr, qui a persisté à créer de fausses histoires et relations avec notre client dans une triste tentative de revenir sur » Love & Hip Hop : New York.' »

Le représentant, qui a également remplacé Sidney auparavant mais l’a lâchée avant cet incident, ajoute: « Darius n’a aucun intérêt à sortir avec Starr, mais restera amis et soutiendra son voyage pour revenir à la télé-réalité. Mona et les cadres sont conscients de son comportement désespéré.