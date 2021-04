Darius pourrait-il être le parfait contre les chars de la Pro League Of Legends?

Darius a été un choix de file d’attente solo dominant dans la compétition League of Legends.

Le pool de champions de la première voie de League of Legends dans les matchs professionnels a diminué à mesure que les joueurs s’en tiennent aux choix traditionnels de Gnar, Sion et plus encore. Bien que ces choix s’adaptent généralement à la fin du match et fonctionnent comme la ligne de front costaud de l’équipe, de nombreux meurtriers ne reçoivent pas les projecteurs même lorsqu’ils sont bons dans la méta actuelle. Par conséquent, lorsqu’ils sont joués dans la bonne composition, de nombreux champions comme Darius pourraient être très dangereux pour les adversaires.

Supposons que vous ayez parcouru l’élo inférieur dans League of Legends en tant que meilleur laner. Il va sans dire que vous devez avoir eu ces jeux où l’ennemi Darius efface votre équipe et les joueurs ne peuvent tout simplement pas jouer dans son kit odieux. Le combattant noxien a vu une tonne d’interdictions, d’insta-locks dans le classement et les joueurs ont très peur de ce champion. Avec la refonte complète des objets, des objets mythiques comme « Stridebreaker » permettent à Darius de combler plus facilement l’écart avec les ennemis et de tuer à son nom.

Pourquoi Darius est-il si bon?

Bien que ce soient quelques-uns des cas qui se produisent dans l’élo inférieur, il passe un bon moment dans l’élo supérieur. Darius pourrait devenir une force avec laquelle il faut compter lorsqu’il est joué dans des combinaisons ennemies avec très peu de CC et de dégâts poussés. Lorsqu’il a terminé ses éléments de base, il peut affronter plusieurs membres ennemis et toujours gagner de mauvais combats surdimensionnés, ce qui le fait passer pour un champion brisé.

Darius pourrait être un excellent contre ces choix dans la méta actuelle où les meilleurs laners optent généralement pour des champions tanky. Son passif agit comme un excellent outil pour annuler les chars et devrait aider les joueurs à les endommager lourdement avant le début du combat d’équipe. Sa phase de laning est forte, ce qui pourrait donner la priorité absolue à l’équipe et libérer les hérauts du Rift aux équipes alliées.

LEC 2021: Darius Pentakill de la lame cassée S04

Au premier tour des éliminatoires du LEC, G2 menait un match contre Schalke 04 lorsque le repêchage du deuxième match a vu l’insta-lock pour Darius. Le Noxian pourrait justifier sa présence en dominant tous les matchs de la série, rassemblant même un Pentakill à son nom.

PENTAKILL POUR @BROKENBLADE! pic.twitter.com/vX0voaO7OW – LEC (@LEC) 27 mars 2021

. Dans une interview avec Ashley Kang de Korizon Esports, Broken Blade, interrogé sur sa performance de Darius, il a déclaré: « Vous savez que je déteste ce champion, je le déteste de tout mon cœur. Pas pour le jouer, mais pour jouer contre lui. . Dans la file d’attente en solo, je me fais tuer en solo et peu importe si le joueur qui le joue est Bronze 5. J’aime aussi l’interdire, car il est très ennuyeux. » Ce calme met en valeur la menace que Darius a été dans la file d’attente solo et sa puissance dans les niveaux supérieurs d’élo également.

G2 Esports a dû interdire à Darius d’arrêter l’influence du champion lors du dernier match et a remporté la série 3-2.

