Darius Rucker a été «choqué» par la controverse sur les insultes raciales de Morgan Wallen

Darius Rucker était un invité sur PEOPLE’s PEOPLE dans le podcast des années 90 dans un épisode diffusé cette semaine, et la star de country a été interrogée sur la controverse sur les insultes raciales de Morgan Wallen. “Je connais Morgan et j’aime Morgan”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était “choqué” par la situation. “C’est l’une de ces choses où vous savez que dans tout le pays, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mot avec désinvolture.”

“Et même s’ils disent qu’ils ne le pensent pas de manière péjorative, cela n’a pas d’importance, vous ne l’utilisez tout simplement pas. Vous ne le dites tout simplement pas”, a poursuivi Rucker. “C’est choquant de voir à quel point c’est répandu. Le racisme vit toujours. Il vit fort chez certaines personnes et c’est triste. Cela devrait s’améliorer et cela empire.” Le natif de Caroline du Sud a ajouté que “C’est vraiment triste de voir comment nous avons pris un tel recul avec tout ça” et que “c’est incroyable” pour moi que “[racism] est populaire.” “Les gens pensent que c’est cool maintenant d’être raciste”, a-t-il dit. “C’est absolument stupide pour moi.”

Discutant de sa propre expérience avec le racisme, Rucker a noté que lorsqu’il est arrivé à Nashville pour la première fois, “c’était un groupe de détracteurs, un groupe de” Cela ne fonctionnera jamais parce que vous êtes noir. “” Il a ajouté que ” c’est tellement génial de faire partie de l’ouverture de cette porte et de voir maintenant, tous ces labels country non seulement ne pas jeter le chanteur noir, mais tout le monde qui cherche à signer des gars et des filles maintenant, et j’aime le fait que j’en fasse partie.”

Le natif de Caroline du Sud a parlé à PEOPLE après que Wallen a posté une vidéo de lui-même jouant sa chanson “Sand in My Boots” avec Eric Church et HARDY sous le regard de Rucker. Wallen a récemment abordé le scandale de février dans une interview avec Michael Strahan diffusée sur Good Morning America le mois dernier. Le joueur de 28 ans a déclaré que lui et ses amis “disaient des choses stupides ensemble” et que “dans notre esprit, c’est ludique”.

“Cela semble ignorant, mais c’est vraiment de là que ça vient … et c’est faux”, a-t-il poursuivi, disant à Strahan qu’il n’utilisait pas “fréquemment” l’insulte mais que quand il l’a fait, il l’a fait autour de ce “certain groupe d’amis” à lui. Il a ajouté que dans les images filmées, il “ne le pensait en aucune manière, d’aucune manière péjorative”. Wallen a déclaré qu’il n’était “pas sûr” de ce qui lui avait fait sentir qu’il pouvait utiliser le mot et a déclaré qu’il pensait qu’il “l’ignorait simplement”. “Je ne pense pas que je me suis assis et que je me suis dit : ‘Hé, est-ce bien ou est-ce mal ?'”, a-t-il expliqué.