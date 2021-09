Darius Rucker fait le point sur la santé de son ex-petite amie Kate Quigley après une overdose accidentelle

in

Darius Rucker a fait le point sur l’état de santé de l’ex-petite amie et comédienne Kate Quigley après son overdose accidentelle.

“Vous savez, elle va très bien. Elle s’en sort”, a déclaré Rucker au magazine People au iHeartRadio Music Festival vendredi. “Je suis content qu’elle fasse ça.”

Quigley a été hospitalisée plus tôt ce mois-ci après avoir subi une overdose accidentelle. L’overdose présumée de fentanyl a laissé trois autres personnes, les comédiens Fuquan Johnson et Enrico Colangeli ainsi qu’une amie Natalie Williamson. Le groupe aurait consommé de la cocaïne additionnée de fentanyl lors d’une fête à Venise, en Californie.

“Salut, j’adore les bugs. – Je suis resté éteint mon téléphone quelques jours et je le ferai probablement pendant un certain temps”, a écrit Quigley, 39 ans, sur Twitter après l’incident.

“Je suis toujours en train de guérir physiquement et mentalement”, a-t-elle poursuivi. “Mais lire tous les messages positifs de votre part me fait pleurer ce soir. Merci. Tellement reconnaissant pour le soutien et l’amour. Vous n’avez aucune idée à quel point cela aide.”

Rucker et Quigley sont sortis ensemble tout au long de 2020. Le chanteur de musique country a également commenté la situation juste après qu’elle se soit produite.

“Mon cœur va à toutes les autres victimes, mais [Quigley] va bien », a déclaré Ruckus à l’époque.