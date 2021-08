Darius Rucker parmi la programmation country du concert Stars and Strings 9/11

Darius Rucker rejoindra Zac Brown et Chris Young parmi la formation country étoilée participant à un concert de la série annuelle Stars and Strings d’Audacy, présentée par Samsung, pour commémorer le 20e anniversaire du 11 septembre. Rucker est actuellement sur le palmarès Country Airplay de Billboard avec «My Masterpiece», qui grimpe de 57 à 53 cette semaine.

L’émission aura lieu à cette date sur The Rooftop at Pier 17 at the Seaport à New York, animée par New York’s Country 94.7 FM (WNSH-FM). Lee Brice, Tenille Arts et Caroline Jones sont également affectés au concert, dont les fonds bénéficieront au 9/11 Day, l’organisation à but non lucratif qui organise la Journée nationale de service du 11 septembre désignée par le gouvernement fédéral. Les billets peuvent être achetés ici.

L’événement country commencera à 19 heures le 11 septembre et se terminera au plus tard à 22 heures. Stars and Strings a traditionnellement eu lieu à Chicago, mais a ajouté des spectacles supplémentaires à New York et Detroit en 2019. La nouvelle série fait suite à une année de pause en 2020 en raison de la pandémie.

“Nous sommes ravis de pouvoir ramener notre premier concert en direct depuis plus d’un an et demi, et de bénéficier du 9/11 Day”, a déclaré Michael Martin, vice-président principal de la programmation et des initiatives musicales d’Audacy. « Stars and Strings est l’un de nos principaux événements qui a toujours été complet au cours des dernières années, permettant des contributions significatives à nos partenaires à but non lucratif.

“Le spectacle crée une appartenance avec des artistes de classe mondiale et leurs fans, et en partenariat avec 9/11 day, nous transformons la douleur de cette journée en action positive et en service pour nos communautés.”

Rucker a ajouté : « Comme tant de gens, je n’oublierai jamais où j’étais en ce jour fatidique il y a 20 ans. Je suis heureux qu’il existe des organisations comme le 9/11 Day, qui continuent de rendre hommage aux personnes touchées et je suis honoré de faire partie de cet événement spécial alors que nous célébrons le retour à la musique live.

Écoutez le meilleur de Darius Rucker sur Apple Music et Spotify.