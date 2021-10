Darius Rucker prétend être sa figure de cire chez Madame Tussauds dans une vidéo surprise hilarante

Darius Rucker entre dans l’esprit d’Halloween. Sur Instagram, il a posté une vidéo de lui-même se faisant passer pour sa figure de cire chez Madame Tussauds afin de choquer des fans très peu méfiants. Alors que les fans étaient trop occupés à crier de surprise en voyant Rucker, la vidéo fera sûrement bien rire les téléspectateurs.

Dans la vidéo, Rucker pose aux côtés d’autres chanteurs country dans la configuration Grand Ole Opry du musée. Il est resté incroyablement immobile avec un microphone à la main pour faire croire aux fans qu’il était vraiment une figure de cire. Il a définitivement réussi à surprendre de nombreux visiteurs de musées. Alors qu’un individu passait et remarquait qu’il semblait que sa « figure » était super réaliste, il a dit à voix haute qu’il était en effet la vraie affaire. La figure de cire de Rucker est un élément permanent du musée Madame Tussauds de Nashville, qui a ouvert ses portes en 2017.

Rucker a pris un peu de temps dans son emploi du temps chargé pour passer un moment amusant et effrayant chez Madame Tussauds. Il est à Music City pour préparer le 5 000e spectacle du Grand Ole Opry. Rucker est l’un des nombreux chanteurs country qui se produiront au cours de cette étape, car il rejoindra Trisha Yearwood, Bill Anderson, Garth Brooks et Vince Gill, entre autres. La 5 000e émission de radio du Grand Ole Opry a duré 96 ans, selon WSMV à Nashville.

« Nous mettons absolument tout en œuvre pour l’émission, mais je dirai également qu’il était vraiment important pour moi que cela ressemble à une émission d’Opry », a déclaré Dan Rogers, le producteur exécutif de l’opry, à propos de l’émission. « Je veux dire, le 5000e samedi soir, nous n’en sommes pas arrivés à ce point en sortant du script et en faisant des choses radicalement différentes du samedi soir au samedi soir. Je voulais vraiment que cette émission soit un peu ce que vous espérez toujours que l’Opry est lorsque vous achetez un billet et venez nous voir ou lorsque vous vous accordez, et c’est en un mot, une célébration du passé, du présent et de l’avenir de la musique country. » Les billets pour l’événement sont actuellement épuisés. Mais, vous pouvez regarder l’émission via la radio en syntonisant AM 650 – WSM. De plus, il sera également disponible en streaming en direct via Circle Network.