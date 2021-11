Darius Rucker s’associe à NFL, Fanatics for Apparel Line

La star de la musique country Darius Rucker s’associe à la NFL et aux Fanatics pour une nouvelle ligne de vêtements.

« J’ai été un grand fan de la NFL toute ma vie, c’est donc un rêve devenu réalité de voir mon logo juste à côté du logo de la NFL sur ces articles », déclare Rucker à propos de la collection. La collection Darius Rucker NFL comprend les 32 équipes de la NFL avec des t-shirts, des polaires, des vêtements d’extérieur, des sweats et plus encore.

« Le sport et le divertissement ont un attrait croisé incroyable, et c’est un excellent exemple d’intégration des mondes de la culture pop et de la musique dans notre entreprise », a déclaré Vicky Picca, vice-présidente principale des affaires commerciales de Fanatics.

Le lancement officiel de la ligne de vêtements Darius Rucker et NFL fait suite à l’annonce de la tournée 2022 de la star country. Darius Rucker Live visitera des salles à travers le pays à partir du début de l’année prochaine. Rucker dit qu’il travaille également sur son prochain album solo.

«Ce fut un plaisir de travailler avec deux grands partenaires, Fanatics et la NFL, pour faire de ce projet une réalité. Je suis tellement fier des produits que nous avons créés et j’ai hâte de voir les fans profiter de cette collection tout au long de la saison et pendant de nombreuses années à venir.

Dates de la tournée de Darius Rucker – 2022

« Ce sont des endroits où beaucoup de gars n’ont jamais joué auparavant, et ce sont ces bâtiments célèbres, et tant de grands musiciens sont passés et ont fait de grandes choses », a déclaré Rucker à propos du choix des lieux de sa tournée. « Comme dans le sport, c’est totalement comme ça pour nous. »

The Met Philadelphia – Philadelphie, PA – 17 févrierBenedum Center – Pittsburgh, PA – 18 févrierWang Theatre – Boston, MA – 24 février Beacon Theatre – New York, NY – 25 et 26 févrierRiverside Theatre – Milwaukee, WI – 3 marsOrpheum Theatre – Minneapolis, MN – 4 marsFabulous Fox Theatre – St. Louis, MO – 17 marsDeluxe au Old National Center – Indianapolis, IN – 18 et 19 marsMurat Theatre au Old National Center – Indianapolis, IN – 18 mars * 19Chicago Theatre – Chicago, IL – 24 marsFox Theatre Detroit – Detroit, MI – 25 marsSaenger Theatre-LA – La Nouvelle-Orléans, LA – 1er avril