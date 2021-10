Darius Slayton, Sterling Shepard contre Saints ⋆ .

in

NOUVELLE-ORLÉANS – À travers trois matchs, les Giants ne sont pas totalement anémiques lorsqu’il s’agit de créer de gros jeux en attaque. Ils ont un raccordement de 41 verges de Daniel Jones à Darius Slayton, une réception de touché de 37 verges par Sterling Shepard et une passe de 33 verges à Slayton.

Dans le jeu au sol, Jones a un gain de 46 verges et Saquon Barkley a une course de 41 verges.

Hélas, Slayton et Shepard seront tous les deux absents dimanche contre les Saints avec des ischio-jambiers tendus. Les Giants, en trois matchs, n’ont que cinq touchés, et ils ne peuvent pas continuer à travailler avec leur attaque. Ils ont besoin de jeux plus explosifs partout où ils peuvent les obtenir.

« Absolument », a déclaré le coordonnateur offensif Jason Garrett. « Si vous regardez les statistiques de la NFL – le score, la relation entre marquer sur un entraînement lorsque vous avez fait un gros jeu et que vous n’avez pas fait un gros jeu – il y a un écart important là-bas. Nous avons fait de gros morceaux. Dans le jeu de passes, je pense que nous avons eu six ou sept explosifs l’autre jour. Nous devons continuer à le faire. C’est ce qui vous donne une chance de marquer des points.”

La chaleur est sur Garrett, qui pourrait perdre ses fonctions d’appel de jeu si les Giants continuent de lutter pour marquer des points au tableau.

Pas de Shepard et de Slayton pour les Giants signifie plus de Kadarius Toney. Droit? Le choix de première ronde recrue n’a que quatre réceptions pour 14 verges lors de ses trois premiers matchs dans la NFL, mais il obtient plus d’opportunités.

Darius Slayton.

“Vraiment, tout dépend des entraîneurs, du plan de match”, a déclaré Toney. “Tout ce que les Saints nous donnent, nous sommes prêts à le prendre, donc c’est plus ça au lieu d’être simplement égoïste et de vouloir le ballon à chaque match. J’aime gagner et suivre ce que disent les entraîneurs tous les jours.”

Le WR John Ross (ischio-jambiers) a été activé hors de la réserve des blessés et fera ses débuts chez les Giants.

Ross, qui a signé à la mi-mars, s’est blessé aux ischio-jambiers pendant l’été et est revenu en arrière. L’ancien choix de première ronde des Bengals 2017 est un speedster. Il occupe une place vacante sur la liste.

Saints CB CJ Gardner-Johnson a un avertissement pour les Giants: “Je suis désolé pour eux les garçons.”

Gardner-Johnson, un coéquipier universitaire de la recrue des Giants Toney en Floride, faisait référence aux Saints jouant devant des fans à l’intérieur du Superdome pour la première fois depuis la fin de la saison 2019.

“Ils vont avoir un réveil brutal dimanche”, a déclaré Gardner-Johnson aux journalistes à la Nouvelle-Orléans la semaine dernière. « 12 heures vont ressembler à 19 h, 19 h 30, préparez-vous. »

Les Giants se sont entraînés toute la semaine avec de la musique et du bruit provenant des haut-parleurs encerclant leurs terrains d’entraînement, se préparant du mieux qu’ils pouvaient pour le niveau de décibels auquel ils seront confrontés à l’intérieur du Superdome. Jameis Winston est entré en jeu cette saison avec 121 passes de touché en carrière et 88 interceptions, un ratio qui suggère qu’il met le ballon en jeu beaucoup trop souvent. Mais en trois départs pour les Saints, Winston a sept passes de touché et deux interceptions.

“Je pense qu’il prend de meilleures décisions ces derniers temps en ce qui concerne la dernière fois que je l’ai affronté”, a déclaré le coordinateur défensif des Giants, Patrick Graham. « Le truc, c’est que quand il est chaud, il est chaud. Il peut vraiment vous incendier. Donc, nous devons être conscients de cela.”