Darjeeling Himalayan Railway : la station Ghum des chemins de fer indiens enneigés devient populaire parmi les touristes ; voir photos

Chemin de fer de Darjeeling Himalayan: Le chemin de fer Darjeeling Himalayan de Indian Railways, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, est visité par plusieurs touristes au cours de cette saison hivernale. La gare de Ghum recouverte de neige sur le chemin de fer de Darjeeling Himalayan est devenue une destination populaire parmi les touristes. Des touristes et des passagers ont été vus en train de profiter des chutes de neige sur les chemins de fer de Darjeeling Himalayan. Ainsi, au profit des touristes, Indian Railways exploite plusieurs trains touristiques dont les services de train Vistadome dans le réseau Darjeeling Himalayan Railway. Récemment, le ministère des Chemins de fer avait partagé quelques aperçus de touristes profitant des chutes de neige. Consultez les photos partagées par le ministère ici :

Selon le transporteur national, les trains spéciaux Joy Ride de DHR relient Darjeeling à Ghum et reviennent à Darjeeling avec 10 minutes d’arrêt à Batasia Loop et 30 minutes d’arrêt à Ghum pour visiter le musée du rail et le prix du billet comprend les frais d’entrée du Ghum Rail Musée. Voici les horaires des trains spéciaux Darjeeling-Ghum Joy Ride :

Le train numéro 52546 Joy Ride (Diesel Loco) partira de Darjeeling à 8h00, arrivera à Ghum à 8h50 et arrivera à Darjeeling à 10h00 AMLe train numéro 52548 Joy Ride (Loco à vapeur) partira de Darjeeling à 10h00. :40, arrivée à Ghum à 11h30 et arrivée à Darjeeling à 12h40 Le train numéro 52549 Joy Ride (loco à vapeur) partira de Darjeeling à 13h20, arrivera à Ghum à 14h10 et arrivera à Darjeeling à 15h20 Le train numéro 52547 Joy Ride (loco à vapeur) partira de Darjeeling à 16h05, arrivera à Ghum à 16h55 et arrivera à Darjeeling à 18h05

Les touristes ou les passagers qui souhaitent voyager sur les trains spéciaux Darjeeling – Ghum Joy Ride peuvent réserver leur billet en visitant simplement leur centre de réservation informatisé le plus proche ou en visitant le portail Web officiel de l’IRCTC http://www.irctc.co.in pour la réservation de billets en ligne.

