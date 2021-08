Dark Deity est le prochain RPG Switch Tactics pour les fans de Fire Emblem

Image : Jeux de la liberté

Quand j’ai vu Dark Deity apparaître pendant l’afflux incessant de flux de Gamescom, je l’ai considéré comme un RPG au tour par tour d’apparence compétente mais quelque peu sans inspiration. Eh bien, voici une chose intéressante que j’ai apprise aujourd’hui : Dark Deity est en fait un jeu de tactique. Et sur la base des dernières bandes-annonces, il semble parfait pour le Switch. Voir par vous-même:

Avant de demander, oui, pour le déjeuner, j’ai mangé mes propres mots. Je vais aussi faire contrôler mes yeux.

Dark Deity a attiré une attention modérée plus tôt cette année grâce à un Kickstarter animé qui promettait un RPG de stratégie dans la veine de classiques comme Fire Emblem et Final Fantasy Tactics. La campagne a été à tous égards un succès. Les bailleurs de fonds ont dépassé l’objectif six fois, faisant un don de plus de 74 000 $ pour un objectif de 12 000 $. Environ 1 500 contributeurs ont contribué au niveau qui fait apparaître votre nom dans les crédits. Attendez-vous donc à un long crawl final.

Plus tôt cet été, Dark Deity est sorti par surprise sur Steam, où il a depuis accumulé plus de 1 000 critiques «pour la plupart positives». La semaine dernière, lors d’une rafale de nouvelles de la Gamescom, le développeur Sword & Axe a déclaré qu’il arriverait sur Switch l’année prochaine.

Ethan Gach de Kotaku, qui en a joué un peu sur PC, m’a dit que Dark Deity “connait jusqu’à présent la sensation du combat à l’ancienne avec Fire Emblem”. C’est ce que j’aime entendre.

Dark Deity a même les indicateurs rouges et bleus d’un jeu comme Fire Emblem. Capture d’écran : Freedom Games

À y regarder de plus près, il est clair que Dark Deity suinte de bonne foi Fire Emblem. Il y a un nombre impressionnant de classes exposées, avec plus de 50 – y compris des disciplines traditionnelles comme « archer » et « duelliste » ainsi que des options plus ésotériques comme « surge » et « harceleur » – parmi lesquelles choisir. Les cartes sont affichées d’un point de vue aérien, plus comme les jeux Fire Emblem des générations passées que l’approche isométrique des Trois Maisons de 2019. Les batailles se déroulent en 2D, dans un pixel art magnifique et distinctif. Vous pouvez également créer des liens entre les personnages au fil du temps et progresser dans ces rangs grâce à un système de notation par lettre, tout comme Fire Emblem.

Mais c’est aussi – et je suis désolé de salir le bon nom de Fire Emblem avec un mot à la mode – à propos des ~vibes~. Les dessins des personnages ! Les grands crescendos ! Je veux dire, allez, il y a des personnages nommés Vesta et Garrick et Alden ! Ce ne sont essentiellement que des noms tirés de la première édition du tome 100,001+ Best Baby Names de Garreg Mach.

“Je suis toujours le meilleur” ressemble à quelque chose que Claude dirait. Capture d’écran : Freedom Games

Bien que je sois généralement un fan des récents jeux Fire Emblem, j’ai un sérieux penchant pour la version phare de la série Switch, Fire Emblem: Three Houses. Ce n’est pas seulement parce que c’est un jeu de tactique de tous les temps.

En 2019, peu de temps après la sortie de Three Houses, quelques amis et moi avons fait un voyage en Grèce, où vit une partie de ma famille. Bien que j’aie évidemment fait des choses typiques des vacances – comme nager, danser, parcourir les îles et avaler suffisamment d’ouzo pour que le détail d’une quantité spécifique ici me fasse virer sur place – une grande partie de ce voyage est colorée par Fire Emblem: Three Houses. Je l’ai joué dans l’avion. Je l’ai joué sur certains des plus longs trajets en ferry. Au cours d’une gueule de bois apocalyptique, j’ai passé la majeure partie d’un après-midi recroquevillé dans la climatisation impeccable de l’hôtel, à me détendre avec Claude et le reste du Golden Deer. Sur le vol de retour, j’ai vécu le grand rebondissement du jeu. Je pensais que je serais de retour bien assez tôt, parce que, tu sais, la famille.

Ensuite, le monde est allé à la merde.

Je n’y suis pas retourné depuis. Je n’ai pas revu ces membres de la famille depuis.

À ce jour, même si je ne suis pas sur la route et que j’ai un accès facile aux stations d’accueil Switch et aux téléviseurs HD, je joue toujours à Three Houses sur ordinateur de poche. C’est un petit réconfort. Les jeux, et ne laissez personne vous dire le contraire, peuvent être aussi porteurs qu’un roman ou un film solide. Même si ce n’est qu’à travers le faible brin de réminiscence, Three Houses me rappelle des jours meilleurs. Alors, oui, j’ai hâte de jouer à un autre Fire Emblem sur Switch – ou du moins, quelque chose comme ça.